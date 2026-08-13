El Gobierno mantendrá los vouchers educativos a familias con cuotas impagas

La medida se formalizó este jueves 13 de agosto mediante la Resolución 505/2026, publicada en el Boletín Oficial con la firma del Secretario de Educación de la Nación, Carlos Torrendell. A través de este texto, el Ejecutivo dispuso suspender por lo que resta del año la aplicación de los artículos 14 y 21 (inciso e) del reglamento general del programa.

Qué cambia con la nueva resolución

Hasta la publicación de este cambio, la normativa obligaba a las instituciones educativas a reportar mensualmente a las familias con cuotas adeudadas, fijando sanciones escalonadas: