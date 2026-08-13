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El Gobierno mantendrá los vouchers educativos a familias con cuotas impagas

Ante el aumento de la morosidad escolar, la Secretaría de Educación oficializó la suspensión de los artículos que cancelaban o frenaban la ayuda estatal por acumular deudas.

En un contexto marcado por el incremento en el costo de vida y el arrastre de deudas familiares, el Gobierno nacional resolvió modificar el reglamento del Programa de Asistencia Vouchers Educativos para evitar que los estudiantes pierdan el beneficio ante el atraso en el pago de los aranceles.

La medida se formalizó este jueves 13 de agosto mediante la Resolución 505/2026, publicada en el Boletín Oficial con la firma del Secretario de Educación de la Nación, Carlos Torrendell. A través de este texto, el Ejecutivo dispuso suspender por lo que resta del año la aplicación de los artículos 14 y 21 (inciso e) del reglamento general del programa.

Qué cambia con la nueva resolución

Hasta la publicación de este cambio, la normativa obligaba a las instituciones educativas a reportar mensualmente a las familias con cuotas adeudadas, fijando sanciones escalonadas:

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  • Con 2 cuotas impagas: el voucher educativo quedaba suspendido hasta que la familia regularizara su deuda (pudiendo cobrar los meses pendientes de forma retroactiva una vez saldada).

  • Con 3 cuotas impagas: la reglamentación determinaba la cancelación definitiva del beneficio.

Con la suspensión de estos apartados, las familias que arrastren deudas mantendrán el cobro de la ayuda estatal. No obstante, desde la cartera educativa aclararon que la disposición no implica una condonación de las deudas que los tutores mantengan de forma particular con los establecimientos.

Suba de la morosidad escolar

Según datos de la Asociación de Institutos de Enseñanza Privada de Argentina (AIEPA), la morosidad promedio en las instituciones de educación privada alcanzó el 11%, mostrando un incremento respecto al año pasado, cuando los índices se ubicaban en torno al 7%.

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