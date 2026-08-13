En un contexto marcado por el incremento en el costo de vida y el arrastre de deudas familiares, el Gobierno nacional resolvió modificar el reglamento del Programa de Asistencia Vouchers Educativos para evitar que los estudiantes pierdan el beneficio ante el atraso en el pago de los aranceles.
El Gobierno mantendrá los vouchers educativos a familias con cuotas impagas
Ante el aumento de la morosidad escolar, la Secretaría de Educación oficializó la suspensión de los artículos que cancelaban o frenaban la ayuda estatal por acumular deudas.