Un importante operativo de búsqueda tuvo un final feliz durante la madrugada de este miércoles en San Luis. La nena de 3 años que era buscada desesperadamente desde la tarde del martes tras desaparecer en las inmediaciones del Parque Industrial Norte fue hallada sana y salva.
Apareció sana y salva la nena de 3 años por la que se había activado la Alerta Sofía
Tras un intenso despliegue policial y de fuerzas federales en la zona del Parque Industrial Norte, la pequeña fue encontrada dormida a pocos metros de su casa.