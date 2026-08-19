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Apareció sana y salva la nena de 3 años por la que se había activado la Alerta Sofía

Tras un intenso despliegue policial y de fuerzas federales en la zona del Parque Industrial Norte, la pequeña fue encontrada dormida a pocos metros de su casa.

Un importante operativo de búsqueda tuvo un final feliz durante la madrugada de este miércoles en San Luis. La nena de 3 años que era buscada desesperadamente desde la tarde del martes tras desaparecer en las inmediaciones del Parque Industrial Norte fue hallada sana y salva.

El Ministerio de Seguridad de la Nación había activado la Alerta Sofía ante el reporte de la familia, que reside en una fábrica abandonada de la zona tras haber llegado recientemente desde Mendoza. El despliegue incluyó a la policía provincial, fuerzas federales, rastrillajes en galpones y controles rigurosos en los accesos limítrofes ante la hipótesis de un posible traslado.

Cerca de la 1 de la mañana, las autoridades confirmaron el hallazgo. "La nena apareció, estaba dormida muy cerca de la vivienda", precisó el Procurador General de San Luis, Sebastián Cadelago, en declaraciones televisivas. La pequeña se encuentra en buenas condiciones de salud y fue evaluada por personal médico de manera preventiva antes de reencontrarse con su madre.

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