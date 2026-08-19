San Martín tendrá una semana clave para su sueño del Reducido

El equipo del Pueblo Viejo acumula 29 puntos y está a seis unidades de la zona de clasificación al Reducido. San Martín tiene dos partidos pendientes en casa que serán vitales para sus aspiraciones.

La seguidilla iniciará este sábado 22 de agosto recibiendo, desde las 15.30, a Gimnasia y Tiro de Salta. El miércoles 26, también desde las 15.30, completará en el Hilario Sánchez el partido suspendido con Nueva Chicago. San Martín jugará 45’ de un partido que lo tiene 1 a 0 arriba en el marcador. La semana se completará cuando visite el domingo 30 de agosto a Atlanta.