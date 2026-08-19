San Martín afrontará tres partidos en una semana que puede ser determinante para sus aspiraciones. El Verdinegro jugará este sábado ante Gimnasia y Tiro de Salta y entresemana completará su partido pendiente ante Nueva Chicago. Luego llegará la visita a Atlanta, uno de los equipos que está peleando en la zona alta de clasificación.
San Martín tendrá una semana clave para su sueño del Reducido
El Verdinegro recibirá a Gimnasia y Tiro y completará su partido ante Nueva Chicago. Necesita sumar de a tres para acomodarse en las posiciones.