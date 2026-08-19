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San Martín tendrá una semana clave para su sueño del Reducido

El Verdinegro recibirá a Gimnasia y Tiro y completará su partido ante Nueva Chicago. Necesita sumar de a tres para acomodarse en las posiciones.

San Martín afrontará tres partidos en una semana que puede ser determinante para sus aspiraciones. El Verdinegro jugará este sábado ante Gimnasia y Tiro de Salta y entresemana completará su partido pendiente ante Nueva Chicago. Luego llegará la visita a Atlanta, uno de los equipos que está peleando en la zona alta de clasificación.

El equipo del Pueblo Viejo acumula 29 puntos y está a seis unidades de la zona de clasificación al Reducido. San Martín tiene dos partidos pendientes en casa que serán vitales para sus aspiraciones.

La seguidilla iniciará este sábado 22 de agosto recibiendo, desde las 15.30, a Gimnasia y Tiro de Salta. El miércoles 26, también desde las 15.30, completará en el Hilario Sánchez el partido suspendido con Nueva Chicago. San Martín jugará 45’ de un partido que lo tiene 1 a 0 arriba en el marcador. La semana se completará cuando visite el domingo 30 de agosto a Atlanta.

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El equipo que dirige Schiapparelli sabe que debe sumar unos 6 o 7 puntos para salir de la zona baja y meterse en la pelea por los últimos lugares del Reducido. San Martín tiene 13 partidos por delante para completar la fase regular y deberá ganar varios partidos si quiere llegar a la zona de clasificación para pelear por un ascenso. Si los resultados son muy malos, podría complicarse en la zona baja y quedar cerca del descenso.

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