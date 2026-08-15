Gobierno llevó programa Aprender, Trabajar y Producir a Calingasta

En la villa cabecera de Calingasta, las autoridades se reunieron con dirigentes vecinales para coordinar acciones conjuntas. Luego visitaron el curso de Panadería y Repostería, que se desarrolla en la Unión Vecinal de Calingasta. Allí dialogaron con los participantes sobre las posibilidades de generar proyectos de autoempleo y acceder a prácticas formativas que les permitan fortalecer sus conocimientos.

Como parte del abordaje territorial, también se realizó un relevamiento por comercios locales y el Club La Capilla. En estos espacios se difundieron los beneficios de incorporar personas capacitadas mediante el esquema de Prácticas Profesionalizantes, una herramienta que busca acercar a quienes se están formando a experiencias concretas dentro del ámbito laboral.

La agenda continuó en Barreal con visitas a comercios y bodegas, donde se presentaron las herramientas de vinculación laboral disponibles para el sector privado. El objetivo fue generar nuevos vínculos y sumar establecimientos interesados en incorporar participantes a las propuestas de formación y prácticas.

Además, el equipo acompañó el inicio de la capacitación en Técnicas de Venta, que se dicta en la Unión Vecinal de Barreal. En el lugar también se convocó a egresados y participantes del curso de Mantenimiento Edilicio, quienes recibieron asesoramiento sobre los requisitos necesarios para presentar proyectos destinados a la obtención de herramientas y equipamiento.

Esta asistencia busca que quienes completaron sus capacitaciones puedan dar un nuevo paso y transformar los conocimientos adquiridos en emprendimientos autónomos, fortaleciendo sus posibilidades de generar ingresos y desarrollar actividades productivas.

De esta manera, el abordaje territorial permitió combinar formación, asistencia y vinculación con el sector privado, acercando las políticas públicas a las necesidades concretas de los vecinos de Calingasta.

A través de estas acciones, la gestión del gobernador Marcelo Orrego continúa impulsando la formación técnica, el acompañamiento a emprendedores y la generación de oportunidades laborales en los departamentos de San Juan, con el objetivo de fortalecer el desarrollo productivo y construir nuevas oportunidades para los sanjuaninos.