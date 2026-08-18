"Nos imaginamos reelectos en primera vuelta": Ravier elogió el plan económico del gobierno

El Gobierno sostiene que la inflación pasó de niveles superiores al 200% a un 30% actual, con una tendencia que aseguran seguirá en descenso. Ravier destacó que este ahorro permitió, además, la compra de equipamiento para hospitales públicos y el fortalecimiento del orden público.Este modelo ha captado la atención de organismos internacionales como el Fondo Monetario Internacional (FMI).

El vocero señaló que, a diferencia de las recetas tradicionales que sugerían subir impuestos para alcanzar el equilibrio, la Argentina de Milei está demostrando que la expansión económica es posible a través de la reducción del gasto. En este sentido, el Gobierno celebró alcanzar cifras récord en exportaciones y consumo, lo que interpretan como señales claras de que el modelo es "la solución para la gente".

La postura firme del Gobierno nacional respecto a la disciplina fiscal choca frontalmente con la situación en el interior del país. Mientras la Casa Rosada defiende la vigencia del peso y el ajuste, el presidente Javier Milei criticó recientemente al gobernador de La Rioja, Ricardo Quintela, por el relanzamiento de los "Chachos", una cuasimoneda provincial. Milei tildó la iniciativa riojana como un "Plan Platita 2.0", acusando al peronismo de intentar financiar "delirios" mediante la emisión de dinero, lo que a su juicio solo profundiza la pobreza y la indigencia.

Para el Gobierno nacional, no hay razones para cambiar el rumbo actual, asegurando que su modelo ya ha logrado reducir los indicadores de vulnerabilidad social.