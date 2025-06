Cómo será la reforma Constitucional que planea Insfrán en Formosa

El triunfo de Insfrán no cayó para nada bien en Casa Rosada y la propia ministra de Seguridad Patricia Bullrich volvió a agitar el fantasma de la intervención de esa provincia.

En diálogo con La Nación+, la funcionaria aseguró que "lo que está haciendo Insfrán es desafiando directamente a la Corte Suprema de Justicia, pasándola por arriba y eso es un causal de intervencion porque el último eslabón jurídico de nuestro país es la Corte. Entonces este hecho que está llevando adelante ahora es un hecho de extorsión a la máximo decisión que tiene el país".

De esa forma, Bullrich dio la opinión del gabinete de Milei sobre el fallo del máximo tribunal que a fines de 2024 declaró inconstitucional el artículo 132 de la carta magna formoseña que permite la reelección indefinida.

Sin embargo, la excandidata presidencial en 2023 aclaró que "la intervención a una provincia es lo mismo que la elección de un miembro de la Corte Suprema, por las dos cámaras. Se necesitan los dos tercios de las cámaras", afirmó.

"No tendríamos ninguna posibilidad. No existe hoy. No se puede hacer por decreto", señaló.

En tanto, desde el oficialismo formoseño denunciaron en su momento que todo se trata de un proyecto de “proscripción” hacia el gobernador de esa provincia.