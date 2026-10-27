Aseguran que Milei no se pronunciará sobre el triunfo de Lula

En la reunión de Gabinete de este lunes —la primera tras tres semanas—, el mandatario evitó cualquier mención al escenario internacional vecino y centró la agenda en la defensa de su programa económico. Milei remarcó que no modificará el rumbo para obtener rédito electoral, atribuyó la desaceleración de la actividad económica al contexto global y pidió a sus ministros acelerar proyectos legislativos clave como la reforma electoral, el Tratado de Cooperación en materia de Patentes y la Ley de Defensa de la Soberanía Nacional.

El silencio oficial generó claras incomodidades en el plano político local. Mientras socios como el PRO, de la mano de Mauricio Macri, felicitaron públicamente a Lula da Silva marcando distancias con el Ejecutivo, dentro del propio oficialismo emergieron distintas posturas para evitar alimentar versiones sobre irregularidades en el proceso electoral brasileño.