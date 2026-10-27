El presidente Javier Milei decidió no expresarse públicamente sobre la victoria de Luiz Inácio Lula da Silva en las elecciones presidenciales de Brasil, pese a que Flávio Bolsonaro ya reconoció la derrota. La postura de la Casa Rosada busca no debilitar el reclamo de su aliado ideológico, agregando mayor fricción a una relación bilateral que permanece tensionada y reducida al nivel de encargado de negocios desde agosto.
Aseguran que Milei no se pronunciará sobre el triunfo de Lula
Javier Milei mantendrá el silencio tras el triunfo del líder brasileño y ratificó el rumbo económico en Gabinete. En paralelo, la postura generó cruces con aliados como el PRO.