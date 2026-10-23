Milei tras ser sobreseído en la causa $LIBRA: "Quedó al descubierto la tremenda operación"

Acto seguido, el jefe de Estado aseguró que la justicia actuó con independencia para tomar esta decisión: "Celebro el correcto funcionamiento de las instituciones republicanas y de una Justicia que no se dejó arrastrar por el circo de los operadores de siempre".

Para Milei, "esta causa fue utilizada políticamente, además de por sectores de la oposición que creyeron que nos volteaban para recuperar sus privilegios". "Por entre otros, el Grupo La Nación y sus secuaces para extorsionar al gobierno a cambio de salvarse de evadir impuestos", agregó.

"A los periodistas ensobrados, mercenarios de la mentira y fabricantes seriales de operaciones como Hugo Alconada Mon, Carlos Pagni, Paulino Rodríguez, Natalia Volosín, Novaresio y todos los demás que utilizaron este tema: ¿quién se hace cargo ahora de toda la basura que difundieron?", fustigó.

"La verdad siempre termina imponiéndose. VIVA LA LIBERTAD CARAJO...!!!", concluyó el presidente.

El primer pronunciamiento de Milei sobre el fallo ocurrió en su cuenta de Instagram, donde subió una imagen citando una frase de filósofo griego Epicteto, que dice: "La verdad triunfa por sí misma, la mentira necesita siempre complicidad".

La otra repercusión oficial llegó por intermedio del asesor presidencial, Santiago Caputo, que, desde X, salió al cruce del origen de la investigación.

"Esta causa va a ser estudiada como la causa más pelotuda de la historia en donde hicieron un escándalo de un hecho inexistente solo para dañar al Presidente. Por supuesto no veremos ni un solo pedido de disculpas de los hijos de puta de siempre", manifestó el consultor.

El Juzgado Criminal y Correccional Federal 8 decidió este viernes sobreseer al presidente Javier Milei y a su hermana Karina Milei en la denominada causa $LIBRA, que investiga una presunta estafa con criptomonedas y posibles delitos económicos vinculados al lanzamiento y promoción de ese token.

El tribunal descartó los tres delitos: estafa, abuso de autoridad y tráfico de influencias. En cuanto al delito de estafa, concluyó que no existió un engaño importante en el ámbito penal.

En ese sentido, marcó que el token $LIBRA operó dentro del mercado especulativo y volátil de las criptomonedas, sin que se garantizaran rentabilidades ni se demostrara una maniobra fraudulenta preconcebida atribuible a los imputados, sumado a que la caída de su cotización por sí sola no configura el delito de estafa.