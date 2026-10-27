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Llegó el sur, se nubló y se esperan lluvias para la noche

El viento Sur irrumpió en las primeras horas de la mañana con ráfagas de 32 km/h. La temperatura mínima oficial fue de 13°C y se espera una máxima de 23°C, con probabilidad de precipitaciones hacia el final de la jornada.

Un marcado cambio en las condiciones meteorológicas se hizo sentir desde temprano con el ingreso de un frente frío proveniente del sector Sur. Tras varios días con marcas agradables, la jornada arrancó con cielo parcialmente nublado y un ambiente fresco que obligó a retomar el abrigo liviano.

A las 6 de la mañana, la temperatura se ubicó en los 14.6°C, acompañada por ráfagas de viento Sur desplazándose a 32 km/h. La humedad alcanzó el 67% y la presión atmosférica se registró en 946.9 hPa, manteniendo una visibilidad de 15 kilómetros.

Según los datos oficiales del Servicio Hidrográfico Nacional (SHN), para este martes 27 de octubre se proyecta una temperatura mínima de 13°C y una máxima que apenas rozará los 23°C. El incremento de la nubosidad continuará de manera paulatina a lo largo del día, dando paso a la inestabilidad que derivaría en lluvias y lloviznas hacia la noche.

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Con la salida del sol a las 06:42 y su puesta prevista para las 19:55, la jornada presentará un marcado contraste térmico e inestabilidad en comparación con los días previos, anticipando la necesidad de circular con precaución ante la llegada del agua sobre el cierre del día.

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