Un marcado cambio en las condiciones meteorológicas se hizo sentir desde temprano con el ingreso de un frente frío proveniente del sector Sur. Tras varios días con marcas agradables, la jornada arrancó con cielo parcialmente nublado y un ambiente fresco que obligó a retomar el abrigo liviano.
Llegó el sur, se nubló y se esperan lluvias para la noche
El viento Sur irrumpió en las primeras horas de la mañana con ráfagas de 32 km/h. La temperatura mínima oficial fue de 13°C y se espera una máxima de 23°C, con probabilidad de precipitaciones hacia el final de la jornada.