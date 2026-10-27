Llegó el sur, se nubló y se esperan lluvias para la noche

A las 6 de la mañana, la temperatura se ubicó en los 14.6°C, acompañada por ráfagas de viento Sur desplazándose a 32 km/h. La humedad alcanzó el 67% y la presión atmosférica se registró en 946.9 hPa, manteniendo una visibilidad de 15 kilómetros.

Según los datos oficiales del Servicio Hidrográfico Nacional (SHN), para este martes 27 de octubre se proyecta una temperatura mínima de 13°C y una máxima que apenas rozará los 23°C. El incremento de la nubosidad continuará de manera paulatina a lo largo del día, dando paso a la inestabilidad que derivaría en lluvias y lloviznas hacia la noche.