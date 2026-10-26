Milei ordenó a sus funcionarios no reconocer la victoria de Lula hasta que se pronuncie la Justicia

Este lunes, durante una reunión de Gabinete en la Casa Rosada, las elecciones brasileñas tampoco formaron parte de la agenda oficial, según fuentes gubernamentales citadas por medios nacionales.

De acuerdo con esas versiones, el Gobierno espera conocer la postura judicial que adoptará el sector de Bolsonaro frente a las presuntas irregularidades que denunció. La directiva interna habría sido evitar pronunciamientos hasta que se definiera si presentarían algún reclamo formal.

Mientras tanto, Milei se convirtió en uno de los mandatarios que todavía no se habían expresado públicamente sobre la victoria del presidente brasileño. El contraste quedó marcado entre el cuestionamiento que había replicado antes de los comicios y la ausencia de una felicitación o un reconocimiento público posterior.

Lejos de referirse a la victoria de Lula, el Presidente aprovechó la reunión de Gabinete para ratificar el rumbo de su gestión y pedirles a sus funcionarios que profundicen las reformas.

“ No vamos a corrernos ni un milímetro de las ideas de la libertad”, fue el mensaje que transmitió ante sus ministros, según la información difundida sobre el encuentro. También sostuvo que modificar el programa económico con el objetivo de ganar elecciones sería “inmoral, injusto, un error técnico y una grave afrenta a la credibilidad y reputación que se creó en estos años”.

El mandatario insistió en que su administración busca terminar con el ciclo populista y defendió la continuidad de su programa, incluso frente a los planteos internos que reclaman cambios de cara a las próximas elecciones argentinas.

En el encuentro se analizaron, además, el escenario económico internacional, las consecuencias de los conflictos bélicos en Irán y Ucrania, el aumento del precio del petróleo y las iniciativas legislativas que el oficialismo pretende impulsar.

La distancia entre Milei y Lula no es nueva. Ambos dirigentes representan proyectos políticos opuestos y mantienen diferencias sobre el papel del Estado, la economía y la orientación política de la región.

La victoria del mandatario brasileño abre un nuevo capítulo en esa relación, mientras el Gobierno argentino evita fijar públicamente una posición sobre el resultado. Por ahora, la señal más concreta de Milei fue su cuestionamiento previo a la votación y, después, la decisión de concentrar su mensaje en la continuidad de su propio programa económico.

La reunión de Gabinete también estuvo marcada por la ausencia de Patricia Bullrich, quien en los últimos días había expresado diferencias con el Gobierno. Sin embargo, el eje central del encuentro fue la ratificación del rumbo económico y de las prioridades legislativas del oficialismo.