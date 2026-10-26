Mónica Muggiani, de terminar la quimioterapia a convertirse en reina

Una vez finalizada esa etapa, decidió darse la oportunidad de vivir una experiencia diferente.

Muggiani también destacó la importancia de su fe durante el tratamiento y sostuvo que creer en Dios y en la Virgen le permitió afrontar ese período con serenidad. Su decisión de participar estuvo acompañada por una idea que compartió durante la elección; disfrutar la vida y animarse a nuevas experiencias, incluso después de atravesar momentos complejos.

La representante de Rivadavia se convirtió así en la Reina del Adulto Mayor 2026, en una elección que reunió a mujeres de distintos departamentos y buscó reconocer sus trayectorias, actividades y participación en sus comunidades.

El virreinato quedó en manos de Graciela Emilce de los Santos, conocida como Grace, de 66 años, quien representó a Jáchal. La mujer vive en Bella Vista y es una figura conocida en su comunidad, tanto por su trabajo anterior en una estación de servicio como por las actividades que realiza desde que se jubiló.

Grace también encontró en las redes sociales una forma de compartir su sentido del humor y su gusto por la música. A través de TikTok publica videos con los que busca hacer reír a sus seguidores. Además, participa en actividades solidarias y religiosas, atiende un comercio y prepara budines saludables.

Madre y abuela de cuatro varones, la representante jachallera destacó el orgullo de llevar la identidad de su departamento al certamen. Su elección como virreina convirtió a Jáchal en uno de los protagonistas de la jornada junto con Rivadavia.

Las nuevas soberanas fueron elegidas en una convocatoria provincial que reunió a candidatas de distintos puntos de San Juan, acompañadas por familiares, vecinos y representantes de sus comunidades. La elección puso en primer plano no solo la coronación, sino también las historias personales y los proyectos que cada mujer lleva adelante.