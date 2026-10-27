Rutas en San Juan: máxima precaución en tramos cordilleranos y del norte

De acuerdo con el relevamiento vial, las condiciones difieren según la región geográfica, registrándose mayores complicaciones en los trazados del norte, oeste y sectores cordilleranos a raíz de la posible presencia de neblina, lloviznas, agua-nieve y congelamiento sobre el asfalto, especialmente durante la madrugada y el amanecer.

A continuación, el detalle del estado de las rutas nacionales en San Juan: