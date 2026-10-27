"
San Juan 8
San Juan 8 San Juan 8
San Juan 8
La Red SJ en vivo
Canal 8 en Vivo
San Juan 8 > San Juan > rutas

Rutas en San Juan: máxima precaución en tramos cordilleranos y del norte

Vialidad Nacional emitió el informe diario sobre las carreteras que atraviesan la provincia. Advierten sobre la presencia de neblina, llovizna y calzada congelada en zonas cordilleranas y del norte sanjuanino.

La Dirección Nacional de Vialidad, a través del 9° Distrito San Juan, dio a conocer el reporte oficial sobre la transitabilidad de las rutas nacionales en la provincia, correspondiente a las primeras horas de la mañana. En el marco de un alerta meteorológico generalizado por el fenómeno climático El Niño, el organismo solicitó a los conductores extremar las medidas de seguridad al momento de circular.

De acuerdo con el relevamiento vial, las condiciones difieren según la región geográfica, registrándose mayores complicaciones en los trazados del norte, oeste y sectores cordilleranos a raíz de la posible presencia de neblina, lloviznas, agua-nieve y congelamiento sobre el asfalto, especialmente durante la madrugada y el amanecer.

A continuación, el detalle del estado de las rutas nacionales en San Juan:

Te puede interesar...

Rutas cordilleranas y de zona Norte / Oeste:

  • Ruta Nacional 150 (Valle Fértil e Iglesia): Transitable con MÁXIMA PRECAUCIÓN. Posibilidad de calzada congelada, neblina, llovizna o agua-nieve en primeras horas.

  • Ruta Nacional 149 (Calingasta e Iglesia): Transitable con MÁXIMA PRECAUCIÓN. Precaución por visibilidad reducida y humedad sobre la calzada.

  • Ruta Nacional 40 Norte (Jáchal): Transitable con MÁXIMA PRECAUCIÓN. Se recomienda circular a velocidad reducida por probables sectores congelados.

Resto de las rutas nacionales:

  • Ruta Nacional 40 Sur: Transitable sin inconvenientes detectados.

  • Ruta Nacional 20: Transitable sin inconvenientes detectados.

  • Ruta Nacional 141: Transitable sin inconvenientes detectados.

  • Ruta Nacional 153: Transitable sin inconvenientes detectados.

Desde el organismo vial insistieron en la importancia de realizar un chequeo mecánico exhaustivo del vehículo antes de emprender cualquier viaje, evitar los traslados nocturnos en la medida de lo posible y acatar de manera estricta las indicaciones del personal técnico y los operarios desplegados sobre las calzadas.

Temas

Te puede interesar