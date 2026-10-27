La Dirección Nacional de Vialidad, a través del 9° Distrito San Juan, dio a conocer el reporte oficial sobre la transitabilidad de las rutas nacionales en la provincia, correspondiente a las primeras horas de la mañana. En el marco de un alerta meteorológico generalizado por el fenómeno climático El Niño, el organismo solicitó a los conductores extremar las medidas de seguridad al momento de circular.
Rutas en San Juan: máxima precaución en tramos cordilleranos y del norte
Vialidad Nacional emitió el informe diario sobre las carreteras que atraviesan la provincia. Advierten sobre la presencia de neblina, llovizna y calzada congelada en zonas cordilleranas y del norte sanjuanino.