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Circunvalación ya tiene habilitado el anillo interno entre General Acha y Urquiza

Vialidad Provincial habilitó definitivamente el anillo interno entre General Acha y Urquiza, tras completar la demarcación. El corte continúa desde Urquiza hasta pasando 9 de Julio.

La circulación por avenida Circunvalación sumó un nuevo tramo habilitado en San Juan. La Dirección Provincial de Vialidad liberó definitivamente el anillo interno entre calle General Acha y calle Urquiza, luego de completar la demarcación del pavimento, el último paso para permitir el tránsito.

La habilitación corresponde al sector donde los trabajos se concentraron en la renovación de la carpeta asfáltica. A diferencia del anillo externo, que permanece habilitado de manera provisoria porque las tareas incluyen una base de hormigón, en este tramo la intervención fue exclusivamente sobre el pavimento.

La apertura representa un avance en las obras de recuperación de Circunvalación, una de las principales vías de circulación del Gran San Juan, utilizada a diario por conductores que atraviesan distintos departamentos de la provincia.

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Sin embargo, todavía hay un sector cerrado al tránsito. El corte se mantiene desde calle Urquiza hasta pasando calle 9 de Julio, por lo que quienes circulen por la zona deberán utilizar la colectora norte como desvío y retomar la avenida en la subida ubicada después de 9 de Julio.

Desde Vialidad recomendaron circular con precaución y respetar la señalización dispuesta en el área de obra.

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