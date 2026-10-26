Circunvalación ya tiene habilitado el anillo interno entre General Acha y Urquiza

La habilitación corresponde al sector donde los trabajos se concentraron en la renovación de la carpeta asfáltica. A diferencia del anillo externo, que permanece habilitado de manera provisoria porque las tareas incluyen una base de hormigón, en este tramo la intervención fue exclusivamente sobre el pavimento.

La apertura representa un avance en las obras de recuperación de Circunvalación, una de las principales vías de circulación del Gran San Juan, utilizada a diario por conductores que atraviesan distintos departamentos de la provincia.