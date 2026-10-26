La circulación por avenida Circunvalación sumó un nuevo tramo habilitado en San Juan. La Dirección Provincial de Vialidad liberó definitivamente el anillo interno entre calle General Acha y calle Urquiza, luego de completar la demarcación del pavimento, el último paso para permitir el tránsito.
Circunvalación ya tiene habilitado el anillo interno entre General Acha y Urquiza
Vialidad Provincial habilitó definitivamente el anillo interno entre General Acha y Urquiza, tras completar la demarcación. El corte continúa desde Urquiza hasta pasando 9 de Julio.