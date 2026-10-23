Milei recibió a Landau en medio de las diferencias por la ley de soberanía sobre Malvinas

Excelente reunión con el Presidente @jmilei, Chris Landau (@DeputySecState), Juan Pablo Segura (@WHAAsstSecty), Viviana Bovo y nuestros respectivos Embajadores Peter Lamelas (@pldocmd) y Alec Oxenford (@alejandrito).



Amigos, gracias por su visita que refleja el extraordinario… pic.twitter.com/OdImmyfZTk — Pablo Quirno (@pabloquirno) October 23, 2026

“Las leyes de la Nación Argentina son una cuestión para las autoridades de la Nación Argentina”, afirmó. Luego, agregó: “Nosotros respetamos el proceso legislativo de la gran nación argentina”.

Por su parte, Quirno defendió el proyecto al sostener que la legislación vigente no brinda todas las herramientas necesarias para proteger los intereses nacionales en el Atlántico Sur. “No va en contra de nadie en particular”, señaló.

La iniciativa, presentada ante el Congreso el 17 de septiembre, contempla multas, inhabilitaciones y restricciones comerciales para las compañías involucradas en actividades cuestionadas en las islas. Sin embargo, el oficialismo enfrenta diferencias con sus aliados en aspectos relacionados con la seguridad nacional, la defensa y la inteligencia, por lo que postergó el tratamiento en comisiones mientras negocia modificaciones.

Según informó el portal Todo Noticias, en la Casa Rosada evitan avanzar contra grandes empresas y fondos de inversión estadounidenses si eso pudiera comprometer la relación bilateral. De todos modos, el Gobierno sostiene que Washington no exigió formalmente retirar el proyecto y mantiene su intención de impulsarlo.

Otro punto de tensión es el Comité Especial de Descolonización de las Naciones Unidas, donde se debate anualmente la cuestión Malvinas.

Estados Unidos propuso disolver ese organismo como parte de la agenda de Donald Trump para reformar instituciones multilaterales. Landau pidió que la iniciativa no sea interpretada como un posicionamiento sobre la disputa de soberanía. Quirno, en tanto, aseguró que una eventual desaparición del comité no provocaría “ningún tipo de mella” en el reclamo argentino.

En materia económica, Landau participó de la presentación del Corredor Andes-Atlántico, un proyecto para conectar las zonas mineras y Vaca Muerta con los puertos mediante infraestructura ferroviaria, energética y portuaria.

El esquema contempla financiamiento de hasta US$7.000 millones del Export-Import Bank hasta 2027 y una propuesta indicativa no vinculante de hasta US$6.000 millones para Argentina LNG, impulsado por YPF, ENI y XRG. A su vez, el embajador Lamelas elevó esta semana las expectativas de inversión estadounidense hasta US$20.000 millones.