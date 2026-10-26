El triunfo de Lula da Silva en el balotaje de Brasil sorprendió al Gobierno de Javier Milei, que había manifestado públicamente su apoyo a Flávio Bolsonaro y esperaba una victoria de su aliado ideológico. Frente al nuevo escenario regional, en la Casa Rosada eligieron la cautela y resolvieron mantener el silencio hasta conocer la reacción del Presidente.
La Casa Rosada guarda silencio tras el triunfo de Lula y espera a Milei
El resultado del balotaje brasileño generó asombro en el oficialismo argentino, que había expresado su respaldo a Flávio Bolsonaro. En la Casa Rosada evitarán pronunciarse hasta que el Presidente fije posición.