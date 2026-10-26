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La Casa Rosada guarda silencio tras el triunfo de Lula y espera a Milei

El resultado del balotaje brasileño generó asombro en el oficialismo argentino, que había expresado su respaldo a Flávio Bolsonaro. En la Casa Rosada evitarán pronunciarse hasta que el Presidente fije posición.

El triunfo de Lula da Silva en el balotaje de Brasil sorprendió al Gobierno de Javier Milei, que había manifestado públicamente su apoyo a Flávio Bolsonaro y esperaba una victoria de su aliado ideológico. Frente al nuevo escenario regional, en la Casa Rosada eligieron la cautela y resolvieron mantener el silencio hasta conocer la reacción del Presidente.

"Hay que esperar", remarcaron a medios nacionales fuentes oficiales, mientras la decisión en los despachos gubernamentales es evitar declaraciones públicas sobre el resultado hasta que Milei se pronuncie. Durante la jornada electoral, la tensión se trasladó a las redes sociales cuando el mandatario argentino reposteó publicaciones que cuestionaban el proceso tras la decisión del Tribunal Supremo brasileño de extender el horario de votación.

En los días previos, Milei había calificado los comicios de Brasil como un hito clave para "dar un paso más en la construcción de esta internacional de derecha" y sostuvo que un triunfo de Bolsonaro permitiría "acelerar fuertemente" la agenda de libre comercio en el Mercosur.

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Sin embargo, el resultado de la segunda vuelta modifica dicho panorama y abre nuevos interrogantes sobre la relación bilateral entre ambos países, los cuales mantienen una relevante agenda comercial e histórica a pesar de sus diferencias políticas e ideológicas.

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