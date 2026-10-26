La Casa Rosada guarda silencio tras el triunfo de Lula y espera a Milei

"Hay que esperar", remarcaron a medios nacionales fuentes oficiales, mientras la decisión en los despachos gubernamentales es evitar declaraciones públicas sobre el resultado hasta que Milei se pronuncie. Durante la jornada electoral, la tensión se trasladó a las redes sociales cuando el mandatario argentino reposteó publicaciones que cuestionaban el proceso tras la decisión del Tribunal Supremo brasileño de extender el horario de votación.

En los días previos, Milei había calificado los comicios de Brasil como un hito clave para "dar un paso más en la construcción de esta internacional de derecha" y sostuvo que un triunfo de Bolsonaro permitiría "acelerar fuertemente" la agenda de libre comercio en el Mercosur.