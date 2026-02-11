"
Valle Fértil se prepara para el Safari tras las Sierras: días y horarios

Del 13 al 15 de febrero, Valle Fértil será sede del Safari tras las Sierras de autos, con más de 90 inscriptos, 17 categorías y un intenso cronograma de competencia.

Luego de un intenso arranque de temporada con el Enduro y el Campeonato de Travesías, el deporte motor vuelve a ser protagonista en San Juan. Este fin de semana, del 13 al 15 de febrero, se disputará una nueva edición del Safari tras las Sierras en el departamento Valle Fértil.

La tradicional competencia reunirá a más de 90 binomios distribuidos en 17 categorías, consolidándose como uno de los eventos más convocantes del calendario automovilístico provincial. Durante tres jornadas, pilotos y copilotos recorrerán exigentes trazados que combinan velocidad, destreza y resistencia, en un entorno natural que ya es parte de la identidad del Safari.

Las 17 categorías en competencia

  • A Libres

  • B 1000

  • B

  • C

  • D

  • D Plus

  • D Especial

  • RC8 8 válvulas

  • RC5 16 válvulas

  • E

  • G

  • Jeep Libres

  • Fuerza Libre

  • 4x4

  • Integrales

  • UVT Aspirados

  • UVT Turbos

Cronograma del fin de semana

Viernes 13 de febrero

  • Reunión obligatoria (Salón Cultural Municipal): 18:00

  • Largada simbólica (Circuito Coqui Quintana): 21:00

Sábado 14 de febrero

  • Primer prime (36 km): 9:00

  • Segundo prime (10 km): 12:00

  • Ambos con control de alcoholemia obligatorio

Domingo 15 de febrero

  • Prime único (30 km): 9:00

  • Control de alcoholemia obligatorio

  • Podio: 17:00

Los horarios están sujetos a modificaciones.

Sistema de largada

En cada categoría, largará primero el ganador 2025, seguido por el ganador 2024. En caso de ausencia, se respetará el orden siguiente.

Desde el tercer lugar en adelante, el orden será según inscripción. Además, el comisario deportivo podrá modificar posiciones si lo considera necesario.

Inscripciones y requisitos

Las inscripciones se realizan:

Otros datos importantes:

  • La licencia médica será otorgada por la Asociación Argentina de Volantes

  • Control y entrega de números: APIVA

  • Valor: $70.000 por binomio

