Valle Fértil se prepara para el Safari tras las Sierras: días y horarios

A Libres

B 1000

B

C

D

D Plus

D Especial

RC8 8 válvulas

RC5 16 válvulas

E

G

Jeep Libres

Fuerza Libre

4x4

Integrales

UVT Aspirados

UVT Turbos

image

Cronograma del fin de semana

Viernes 13 de febrero

Reunión obligatoria (Salón Cultural Municipal): 18:00

Largada simbólica (Circuito Coqui Quintana): 21:00

Sábado 14 de febrero

Primer prime (36 km): 9:00

Segundo prime (10 km): 12:00

Ambos con control de alcoholemia obligatorio

Domingo 15 de febrero

Prime único (30 km): 9:00

Control de alcoholemia obligatorio

Podio: 17:00

Los horarios están sujetos a modificaciones.

Sistema de largada

En cada categoría, largará primero el ganador 2025, seguido por el ganador 2024. En caso de ausencia, se respetará el orden siguiente.

Desde el tercer lugar en adelante, el orden será según inscripción. Además, el comisario deportivo podrá modificar posiciones si lo considera necesario.

image

Inscripciones y requisitos

Las inscripciones se realizan:

En el Salón de Cultura Municipal de Valle Fértil

Online: www.safaritraslassierras.com (hasta el viernes 13/02 a las 18:00)

Otros datos importantes: