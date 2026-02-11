Luego de un intenso arranque de temporada con el Enduro y el Campeonato de Travesías, el deporte motor vuelve a ser protagonista en San Juan. Este fin de semana, del 13 al 15 de febrero, se disputará una nueva edición del Safari tras las Sierras en el departamento Valle Fértil.
Valle Fértil se prepara para el Safari tras las Sierras: días y horarios
Del 13 al 15 de febrero, Valle Fértil será sede del Safari tras las Sierras de autos, con más de 90 inscriptos, 17 categorías y un intenso cronograma de competencia.