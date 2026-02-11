De cobrar la mínima a ser millonario: jubilado ganó $5.700 millones en Mendoza
Un jubilado mendocino ganó más de $5.700 millones en el Loto Plus tras apostar $3 mil. Juega desde hace 30 años, cobra la mínima y ahora sueña con comprar su casa.
Un jubilado que cobra la mínima protagonizó uno de los golpes de suerte más impactantes de los últimos años en el país. Con una apuesta de apenas 3 mil pesos, ganó más de 5.700 millones en el sorteo tradicional del Loto Plus y se convirtió en el único ganador del pozo.
El afortunado realizó su jugada en la agencia “Los Carris”, ubicada en Godoy Cruz, Mendoza. Según contó el agenciero al diario Los Andes, el hombre juega desde hace más de 30 años y mantiene la apuesta como parte de su rutina.
En el sorteo tradicional, organizado por Lotería de la Ciudad, obtuvo $1.902.589.471,91 al acertar los números 00, 05, 11, 13, 26 y 30. Además, sumó el “número plus por tradicional”, con el 1 como cifra de la suerte, que le permitió agregar otros $3.805.178.943,82.
De esta manera, el premio total antes de impuestos alcanzó los $5.707.768.415,73, una cifra récord para la provincia. Desde el anonimato, el ganador inició los trámites en el Instituto Provincial de Juegos y Casinos, con la intención de comprarse una casa.
Desde ese organismo confirmaron que se respetará su identidad. El jubilado actualmente alquila y, tras décadas de juego constante, podrá cumplir el sueño de la vivienda propia. Desde Lotería de la Ciudad señalaron que se trata de uno de los premios más altos de los últimos años, ya que una sola persona se quedó con el pozo completo. “Es un récord”.
El agenciero contó que vivió horas de incertidumbre hasta que apareció el ganador. “Me avisaron que ya habían venido a reclamarlo. No me dieron datos, sólo que era alguien que realmente lo necesitaba”, relató.
La agencia recibirá el 2% del premio, unos 114 millones de pesos. En tanto, ARCA descontará el 27,9% en concepto de impuestos, lo que representa más de $1.540 millones. Tras las deducciones, el jubilado cobrará cerca de $3.700 millones.
Mientras tanto, este miércoles se realizó un nuevo sorteo del Loto Plus, con un pozo reiniciado de más de $23.500 millones.