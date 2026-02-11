De cobrar la mínima a ser millonario: jubilado ganó $5.700 millones en Mendoza

De esta manera, el premio total antes de impuestos alcanzó los $5.707.768.415,73, una cifra récord para la provincia. Desde el anonimato, el ganador inició los trámites en el Instituto Provincial de Juegos y Casinos, con la intención de comprarse una casa.

image

Desde ese organismo confirmaron que se respetará su identidad. El jubilado actualmente alquila y, tras décadas de juego constante, podrá cumplir el sueño de la vivienda propia. Desde Lotería de la Ciudad señalaron que se trata de uno de los premios más altos de los últimos años, ya que una sola persona se quedó con el pozo completo. “Es un récord”.

El agenciero contó que vivió horas de incertidumbre hasta que apareció el ganador. “Me avisaron que ya habían venido a reclamarlo. No me dieron datos, sólo que era alguien que realmente lo necesitaba”, relató.

La agencia recibirá el 2% del premio, unos 114 millones de pesos. En tanto, ARCA descontará el 27,9% en concepto de impuestos, lo que representa más de $1.540 millones. Tras las deducciones, el jubilado cobrará cerca de $3.700 millones.

Mientras tanto, este miércoles se realizó un nuevo sorteo del Loto Plus, con un pozo reiniciado de más de $23.500 millones.