Wanda Nara

"Quería llamarme por cámara": Wanda contó el mensaje nocturno de Icardi

En medio del revuelo mediático, Wanda Nara confirmó que Mauro Icardi le escribió de madrugada tras salir de una fiesta y quiso hablar por videollamada.

En medio de la tensión mediática que se generó en las últimas horas, Wanda Nara confirmó que Mauro Icardi volvió a contactarla durante la madrugada, apenas salió de una fiesta.

La información fue revelada este miércoles por Yanina Latorre en el programa Sálvese Quien Pueda (América TV), donde leyó en vivo los mensajes que recibió directamente de la conductora de MasterChef Celebrity.

“¿Me contás de Mauro? ¿Te habló ayer? ¿Qué pasó?”, contó Yanina que le preguntó a Wanda. La respuesta fue inmediata. “Sí, me empezó a escribir a la madrugada saliendo de la fiesta”, respondió la empresaria, confirmando que el futbolista retomó el contacto en un momento clave del conflicto mediático.

Sin embargo, el dato más llamativo llegó después, cuando Latorre leyó otro fragmento del mensaje que evidenció las intenciones de Icardi. “Y me quería llamar por cámara. Él estaba en su camioneta”, relató la panelista, dejando entrever que el delantero buscaba un contacto más directo con su ex pareja.

Según trascendió, Wanda decidió no aceptar el pedido y evitó la videollamada, en medio del contexto de rumores, fotos virales y versiones cruzadas sobre una posible reconciliación.

El nuevo intercambio se dio luego de que circularan imágenes de ambos juntos en un boliche y crecieran las especulaciones sobre un acercamiento sentimental, situación que Icardi había intentado aclarar públicamente.

Por ahora, la empresaria optó por mantener distancia y no profundizar sobre el contenido de las conversaciones privadas, aunque el episodio volvió a instalar el conflicto en el centro de la escena mediática.

