"Quería llamarme por cámara": Wanda contó el mensaje nocturno de Icardi

Sin embargo, el dato más llamativo llegó después, cuando Latorre leyó otro fragmento del mensaje que evidenció las intenciones de Icardi. “Y me quería llamar por cámara. Él estaba en su camioneta”, relató la panelista, dejando entrever que el delantero buscaba un contacto más directo con su ex pareja.

Según trascendió, Wanda decidió no aceptar el pedido y evitó la videollamada, en medio del contexto de rumores, fotos virales y versiones cruzadas sobre una posible reconciliación.

El nuevo intercambio se dio luego de que circularan imágenes de ambos juntos en un boliche y crecieran las especulaciones sobre un acercamiento sentimental, situación que Icardi había intentado aclarar públicamente.

Por ahora, la empresaria optó por mantener distancia y no profundizar sobre el contenido de las conversaciones privadas, aunque el episodio volvió a instalar el conflicto en el centro de la escena mediática.