Violencia, heridos y más de 15 detenidos en la marcha frente al Congreso

image

Según las imágenes registradas en el lugar, algunos manifestantes arrojaron piedras, botellas y bengalas, mientras que las fuerzas de seguridad respondieron con balas de goma, gases lacrimógenos y camiones hidrantes.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de A24.com (@a24noticias)

Con el correr de los minutos, la tensión fue en aumento. Hubo intentos de remover vallas, focos de incendio y lanzamiento de artefactos incendiarios caseros.

image

Un video difundido en redes mostró el momento en que un grupo preparaba y arrojaba una bomba molotov contra los efectivos.

Embed - El momento en que un grupo de manifestantes preparó bombas molotov para agredir a la Policía

Las autoridades informaron que los detenidos habrían protagonizado agresiones contra policías y provocado daños en el espacio público. Todos fueron puestos a disposición de la Unidad de Flagrancia Este.

image

En el operativo resultaron heridos al menos seis efectivos, entre ellos un subcomisario con lesiones en una mano y otro agente con traumatismo en el brazo. Además, un cabo de Gendarmería sufrió heridas en una pierna y otro efectivo fue lesionado en el rostro. También se registraron afectados por el uso de gases.

image

Uno de los casos más graves fue el de un policía que sufrió traumatismo de cráneo tras recibir el impacto de una maceta arrojada desde un edificio, y debió ser trasladado al Hospital Italiano.

image

Durante la desconcentración, la Policía de la Ciudad y fuerzas federales avanzaron sobre los grupos que permanecían en la plaza y los desplazaron hacia la zona de Constitución para despejar el área.

image

La ministra de Seguridad Nacional, Alejandra Monteoliva, confirmó que se analizan imágenes de cámaras públicas y privadas para identificar a los responsables de los disturbios y avanzar con las imputaciones correspondientes. Por su parte, el jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, confirmó los arrestos a través de redes sociales y aseguró que se aplicará “ley y orden” frente a los hechos de violencia.