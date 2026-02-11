Violencia, heridos y más de 15 detenidos en la marcha frente al Congreso
La movilización contra la reforma laboral derivó en enfrentamientos con la policía frente al Congreso. Hubo al menos 15 detenidos, más de 40 demorados y varios heridos.
La movilización convocada frente al Congreso en rechazo a la reforma laboral que se debate en el Senado derivó este miércoles en graves incidentes entre manifestantes y fuerzas de seguridad, con un saldo de al menos 15 detenidos, más de 40 personas demoradas y varios heridos.
La protesta había comenzado de manera pacífica desde las 14.30, con una importante concentración en las inmediaciones del Parlamento.
Sin embargo, cerca de las 15, un grupo reducido avanzó sobre el vallado de la avenida Rivadavia y se produjo el primer cruce con el cordón policial.
Según las imágenes registradas en el lugar, algunos manifestantes arrojaron piedras, botellas y bengalas, mientras que las fuerzas de seguridad respondieron con balas de goma, gases lacrimógenos y camiones hidrantes.
Con el correr de los minutos, la tensión fue en aumento. Hubo intentos de remover vallas, focos de incendio y lanzamiento de artefactos incendiarios caseros.
Un video difundido en redes mostró el momento en que un grupo preparaba y arrojaba una bomba molotov contra los efectivos.
Embed - El momento en que un grupo de manifestantes preparó bombas molotov para agredir a la Policía
Las autoridades informaron que los detenidos habrían protagonizado agresiones contra policías y provocado daños en el espacio público. Todos fueron puestos a disposición de la Unidad de Flagrancia Este.
En el operativo resultaron heridos al menos seis efectivos, entre ellos un subcomisario con lesiones en una mano y otro agente con traumatismo en el brazo. Además, un cabo de Gendarmería sufrió heridas en una pierna y otro efectivo fue lesionado en el rostro. También se registraron afectados por el uso de gases.
Uno de los casos más graves fue el de un policía que sufrió traumatismo de cráneo tras recibir el impacto de una maceta arrojada desde un edificio, y debió ser trasladado al Hospital Italiano.
Durante la desconcentración, la Policía de la Ciudad y fuerzas federales avanzaron sobre los grupos que permanecían en la plaza y los desplazaron hacia la zona de Constitución para despejar el área.
La ministra de Seguridad Nacional, Alejandra Monteoliva, confirmó que se analizan imágenes de cámaras públicas y privadas para identificar a los responsables de los disturbios y avanzar con las imputaciones correspondientes. Por su parte, el jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, confirmó los arrestos a través de redes sociales y aseguró que se aplicará “ley y orden” frente a los hechos de violencia.