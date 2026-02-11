"Si no fuera atleta, hoy no la cuenta": Román denunció penalmente el incidente

Patrocinada por el abogado Franco Montes (junto a los doctores Galbarini y Quero), la presentación se realizó ante la UFI Delitos Especiales. La estrategia legal es clara: antes de acusar con nombre y apellido, pidieron medidas preliminares para obtener la "letra chica" de los convenios.

"Solicitamos informes a la Municipalidad de Pocito para saber quién autorizó la colocación de esa luminaria y si existen convenios de mantenimiento con la empresa Naturgy u otros organismos", explicó Montes. La hipótesis de la querella apunta a una "negligencia e inobservancia de los deberes de cuidado", figuras tipificadas en el Código Penal cuando se pone en riesgo la vida de terceros.

"Se salvó por su estado físico"

Un punto clave que destacan desde el entorno de la boxeadora es que la tragedia podría haber sido peor. "Estamos convencidos de que si ella está hoy acá es por su condición física y su trayectoria deportiva. Si hubiese sido una persona común o un niño, las consecuencias podrían haber sido fatales", sentenció el abogado.

Ahora, la causa entra en etapa de pericias técnicas. El objetivo de Román, más allá del resarcimiento, es que se fije un precedente para que "esto no le vuelva a pasar a nadie más".