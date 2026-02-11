La ex campeona mundial de boxeo, Cecilia Román, decidió llevar a la justicia el dramático episodio que casi le cuesta la vida el pasado 31 de enero en Pocito. Tras sufrir una fuerte descarga eléctrica al tocar una farola en medio de una tormenta, la deportista formalizó una denuncia penal para que se investigue a fondo quiénes son los responsables del mantenimiento del alumbrado público en la zona.
"Si no fuera atleta, hoy no la cuenta": Román denunció penalmente el incidente
La deportista formalizó la denuncia en la UFI Delitos Especiales patrocinada por el abogado Franco Montes. Buscan determinar de quién es la responsabilidad por la falta de mantenimiento.