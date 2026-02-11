"
"Si no fuera atleta, hoy no la cuenta": Román denunció penalmente el incidente

La deportista formalizó la denuncia en la UFI Delitos Especiales patrocinada por el abogado Franco Montes. Buscan determinar de quién es la responsabilidad por la falta de mantenimiento.

La ex campeona mundial de boxeo, Cecilia Román, decidió llevar a la justicia el dramático episodio que casi le cuesta la vida el pasado 31 de enero en Pocito. Tras sufrir una fuerte descarga eléctrica al tocar una farola en medio de una tormenta, la deportista formalizó una denuncia penal para que se investigue a fondo quiénes son los responsables del mantenimiento del alumbrado público en la zona.

El hecho ocurrió en calle Ombú al 7058 sur, en Villa Elisa. Mientras caminaba junto a su hija bajo la lluvia, Román rozó un poste y recibió un shock eléctrico que la tumbó al suelo. Fue auxiliada por vecinos y trasladada de urgencia, logrando sobrevivir de milagro. Actualmente, se encuentra en plena rehabilitación kinesiológica para recuperar la movilidad muscular afectada por la descarga.

La búsqueda de responsables

Patrocinada por el abogado Franco Montes (junto a los doctores Galbarini y Quero), la presentación se realizó ante la UFI Delitos Especiales. La estrategia legal es clara: antes de acusar con nombre y apellido, pidieron medidas preliminares para obtener la "letra chica" de los convenios.

"Solicitamos informes a la Municipalidad de Pocito para saber quién autorizó la colocación de esa luminaria y si existen convenios de mantenimiento con la empresa Naturgy u otros organismos", explicó Montes. La hipótesis de la querella apunta a una "negligencia e inobservancia de los deberes de cuidado", figuras tipificadas en el Código Penal cuando se pone en riesgo la vida de terceros.

"Se salvó por su estado físico"

Un punto clave que destacan desde el entorno de la boxeadora es que la tragedia podría haber sido peor. "Estamos convencidos de que si ella está hoy acá es por su condición física y su trayectoria deportiva. Si hubiese sido una persona común o un niño, las consecuencias podrían haber sido fatales", sentenció el abogado.

Ahora, la causa entra en etapa de pericias técnicas. El objetivo de Román, más allá del resarcimiento, es que se fije un precedente para que "esto no le vuelva a pasar a nadie más".

