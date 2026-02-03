El Hospital Dr. Alejandro Albarracín, en Valle Fértil, continúa consolidando su capacidad operativa en el área de cirugías generales. Tras un 2025 de intensa actividad, el objetivo para el presente año es mantener el ritmo y superar las 80 intervenciones, garantizando una atención equitativa para los vecinos del departamento.
El Hospital Albarracín realizó 88 cirugías y refuerza su equipo itinerante
El Hospital Dr. Alejandro Albarracín busca superar este año las 88 cirugías realizadas durante el 2025. El trabajo del equipo itinerante permite reducir las listas de espera y evitar traslados a la Capital.