"
San Juan 8
San Juan 8 San Juan 8
San Juan 8
La Red SJ en vivo
Canal 8 en Vivo
San Juan 8 > San Juan > Valle Fértil

El Hospital Albarracín realizó 88 cirugías y refuerza su equipo itinerante

El Hospital Dr. Alejandro Albarracín busca superar este año las 88 cirugías realizadas durante el 2025. El trabajo del equipo itinerante permite reducir las listas de espera y evitar traslados a la Capital.

El Hospital Dr. Alejandro Albarracín, en Valle Fértil, continúa consolidando su capacidad operativa en el área de cirugías generales. Tras un 2025 de intensa actividad, el objetivo para el presente año es mantener el ritmo y superar las 80 intervenciones, garantizando una atención equitativa para los vecinos del departamento.

Las cifras del éxito sanitario

Durante el periodo comprendido entre el 28 de marzo y diciembre de 2025, el nosocomio registró un total de 88 cirugías. Según el informe oficial, 82 correspondieron a cirugías generales (vesícula, hernias, hemorroides y lipomas) y 6 a procedimientos ginecológicos, como ligaduras tubarias y biopsias.

La actividad no se detuvo en el inicio de este año. El pasado viernes 30 de enero, el equipo de profesionales de Cirugías Periféricas, junto al personal local, concretó seis nuevas intervenciones:

Te puede interesar...

  • 3 colecistectomías (vesícula).

  • 2 cirugías de hernia.

  • 1 fístula perianal.

Atención en territorio Este programa de cirugías periféricas, coordinado por el Ministerio de Salud a través de la Secretaría de Medicina Preventiva, Emergencia y Catástrofe, resulta clave para el sistema sanitario provincial. Al realizarse en el hospital departamental, se logra:

  • Evitar derivaciones a hospitales de mayor complejidad.

  • Reducir tiempos de espera en la red pública.

  • Minimizar el traslado de pacientes y sus familias hacia otros departamentos.

El equipo itinerante, en conjunto con las autoridades del hospital de Valle Fértil, reafirma así el rol de los centros de salud alejados, optimizando los recursos y brindando respuestas concretas a las patologías habituales de la comunidad.

Temas

Te puede interesar