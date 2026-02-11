"
San Juan 8
San Juan 8 San Juan 8
San Juan 8
La Red SJ en vivo
Canal 8 en Vivo
San Juan 8 > Policiales > escruche

Vacaciones, escruche y fastidio: le robaron moto y equipos de trabajo

Un vecino volvió de vacaciones y encontró su vivienda desvalijada en Villa Santa Anita. Le robaron una moto, electrodomésticos y otros elementos de valor. En lo que va de febrero, son seis los casos, similares y bajo la misma modalidad.

Un vecino de Villa Santa Anita vivió una amarga sorpresa al regresar de sus vacaciones y descubrir que su casa había sido desvalijada durante su ausencia. El hecho fue constatado este martes al mediodía, cuando ingresó al domicilio y encontró todo revuelto.

Según informaron fuentes policiales, el damnificado, de apellido Gaspar, se había ausentado del inmueble durante aproximadamente tres semanas por un viaje. Al volver, advirtió que desconocidos habían forzado una puerta trasera para ingresar a la vivienda, ubicada sobre calle Santa Fe.

Una vez dentro, constató el faltante de numerosos elementos de valor. Entre lo robado figuran una motocicleta de 110 centímetros cúbicos, una amasadora y una balanza de uso comercial, dos garrafas, ventiladores y prendas de vestir, de acuerdo a lo señalado por allegados al caso.

Te puede interesar...

Por la cantidad de objetos sustraídos, los investigadores presumen que los autores contaron con tiempo suficiente para cargar los elementos sin ser advertidos por vecinos ni transeúntes.

Gaspar relató que no pudo precisar en qué momento ocurrió el robo, ya que permaneció fuera del domicilio durante varios días. Al regresar, encontró su vivienda completamente revuelta y sin gran parte de sus pertenencias.

Efectivos de la Comisaría 28ª acudieron al lugar y tomaron la denuncia correspondiente. Posteriormente, la investigación quedó bajo las directivas de la Unidad Fiscal de Delitos contra la Propiedad.

Según pudo confirmar este medio, se trata al menos del sexto hecho con características similares ocurrido en lo que va de febrero en la zona, donde delincuentes aprovechan la ausencia prolongada de los moradores para ingresar y llevarse pertenencias de valor.

Las actuaciones continúan y no se descarta el análisis de cámaras de seguridad del sector para intentar identificar a los responsables.

Temas

Te puede interesar