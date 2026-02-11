Vacaciones, escruche y fastidio: le robaron moto y equipos de trabajo

Por la cantidad de objetos sustraídos, los investigadores presumen que los autores contaron con tiempo suficiente para cargar los elementos sin ser advertidos por vecinos ni transeúntes.

Gaspar relató que no pudo precisar en qué momento ocurrió el robo, ya que permaneció fuera del domicilio durante varios días. Al regresar, encontró su vivienda completamente revuelta y sin gran parte de sus pertenencias.

Efectivos de la Comisaría 28ª acudieron al lugar y tomaron la denuncia correspondiente. Posteriormente, la investigación quedó bajo las directivas de la Unidad Fiscal de Delitos contra la Propiedad.

Según pudo confirmar este medio, se trata al menos del sexto hecho con características similares ocurrido en lo que va de febrero en la zona, donde delincuentes aprovechan la ausencia prolongada de los moradores para ingresar y llevarse pertenencias de valor.

Las actuaciones continúan y no se descarta el análisis de cámaras de seguridad del sector para intentar identificar a los responsables.