Un vecino de Villa Santa Anita vivió una amarga sorpresa al regresar de sus vacaciones y descubrir que su casa había sido desvalijada durante su ausencia. El hecho fue constatado este martes al mediodía, cuando ingresó al domicilio y encontró todo revuelto.
Vacaciones, escruche y fastidio: le robaron moto y equipos de trabajo
Un vecino volvió de vacaciones y encontró su vivienda desvalijada en Villa Santa Anita. Le robaron una moto, electrodomésticos y otros elementos de valor. En lo que va de febrero, son seis los casos, similares y bajo la misma modalidad.