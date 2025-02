Valle Fértil recibirá los autos del Safari tras las Sierras

Otros pilotos que se anotan como posibles candidatos son Leandro López con UTV o con un Toyota Yaris. El piloto también confirmó su presencia, pero no aseguró con que medio mecánico estará presente. Recordemos que “carabina” finalizó segundo en la temporada pasada con su viejo UTV, y para este año cuenta con una flamante unidad. Otro piloto candidato y usuario de UTV, que finalizó en el tercer lugar en el 2024 es Ignacio Villa, que para esta edición aseguró su presencia con el Can Am Maverick X3.

En la conversación debemos sumar a Leandro Rodríguez que correría con un Skoda RC2, al igual que Juan Pablo Batista que podría subirse al Skoda Fabia RC2 de Gastón Pastén, ya que el pocitano no podrá correr en esta fecha por una operación en una de sus rodillas. A ellos debemos sumar a Sebastián Landa o Ariel Almenzar con sendos Ford Fiesta Kinetic, pero sin descartar a ningún participante y pilotos foráneos, que también pueden ser candidatos a la clasificación general o a ganar en su categoría.

Las inscripciones para pilotos participantes, se están recibiendo vía whatsApp a los números 2644997153 o 2646087451. Se espera un número importante de pilotos que supere los inscriptos de la edición pasada.

Cronograma de competencia:

Jueves 13 de febrero

17:00 a 20:00 – Safarito en el circuito Coqui Quintana en la primera pasada de rio.

Viernes 14 de febrero

9:00 a 20:00 - Administrativa (inscripción, seguro, licencia y técnica) en salón cultural José Segundo Núñes en calles Mitre y Mendoza frente a la plaza departamental

17:00 - Reconocimiento de circuito para las 2 etapas

21:00 - Largada simbólica

Finalizada la largada simbólica, se convoca a reunión de pilotos obligatoria en circuito Coqui Quintana primer pasada de rio.

Sábado 15 de febrero

09:00 - Inicio de competencia

Control estricto de alcoholemia para todos los binomios

17:00 - Aproximadamente finales de todas las series y categorías.

Domingo 16 de febrero

08:00 - Inicio de competencia lugar plaza de Usno, Ruta 510

Control estricto de alcoholemia para todos los binomios

18:00 - Aproximadamente finales de todas las categorías

18:30 - Entrega de premios.