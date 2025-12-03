UPCN, listo para recibir el Tour 3 de la Liga Argentina

UPCN afrontará tres compromisos exigentes:
- Jueves 4 - 21:00: vs Vélez Sarsfield
- Sábado 6 - 21:00: vs Defensores de Banfield
- Domingo 7 - 21:00: vs San Lorenzo
El equipo sanjuanino, que marcha segundo en la tabla de posiciones, buscará sumar los 9 puntos en juego, sostener su protagonismo en el certamen y aprovechar el impulso de su público, en un reencuentro que será especial.
Cronograma completo del Tour 3 - San Juan
Jueves 4 de diciembre
11:00 – Boca vs Tucumán de Gimnasia
15:00 – San Lorenzo vs Defensores de Banfield
18:00 – Waiwen Vóley vs Ciudad Vóley
21:00 – UPCN vs Vélez Sarsfield
Viernes 5 de diciembre
15:00 – River Plate vs Monteros Vóley
18:00 – San Lorenzo vs Tucumán de Gimnasia
21:00 – Boca Juniors vs Waiwen Vóley
Sábado 6 de diciembre
15:00 – River Plate vs Vélez Sarsfield
18:00 – Monteros Vóley vs Ciudad Vóley
21:00 – Defensores de Banfield vs UPCN Vóley
Domingo 7 de diciembre
11:00 – Waiwen Vóley vs Vélez Sarsfield
15:00 – Ciudad Vóley vs Tucumán de Gimnasia
18:00 – Monteros Vóley vs Defensores de Banfield
21:00 – UPCN Vóley vs San Lorenzo