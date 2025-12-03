UPCN, listo para recibir el Tour 3 de la Liga Argentina

La provincia volverá a recibir un Tour de LVA después de tres años, ya que la última vez había sido en noviembre de 2022.

Durante cuatro días, el estadio de Los Cóndores, ubicado en General Acha 2550 Sur, Rawson, concentrará el nivel más alto del vóley argentino, con 14 partidos que reunirán a los 10 equipos de la LVA y en jornadas que incluirán tres y hasta cuatro encuentros por día.