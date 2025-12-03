"
San Juan 8
San Juan 8 San Juan 8
San Juan 8
La Red SJ en vivo
Canal 8 en Vivo
San Juan 8 > San Juan > Miércoles

Miércoles sofocante: calor y ráfagas de viento Norte

San Juan enfrenta este miércoles una jornada agobiante, con una temperatura máxima prevista de 36°C y ráfagas de viento Norte que intensificarán la sensación térmica en gran parte del territorio provincial.

A las 6 de la mañana, el SMN registró 18.4°C, con cielo ligeramente nublado, humedad del 74%, presión de 943 hPa y viento del Sur a 4 km/h. La visibilidad se mantiene en 15 kilómetros. El sol salió a las 06:22 y se pondrá a las 20:27.

Según el pronóstico oficial del SHN, actualizado a las 06:15, se espera:

  • Mínima: 18°C

  • Máxima: 36°C

  • Ráfagas de viento Norte: entre 23 y 41 km/h, variando su intensidad a lo largo del día

  • Dirección predominante del viento: Noroeste por la mañana, rotando al Este y nuevamente al Noroeste hacia la tarde

Te puede interesar...

Temas

Te puede interesar