Miércoles sofocante: calor y ráfagas de viento Norte

A las 6 de la mañana, el SMN registró 18.4°C, con cielo ligeramente nublado, humedad del 74%, presión de 943 hPa y viento del Sur a 4 km/h. La visibilidad se mantiene en 15 kilómetros. El sol salió a las 06:22 y se pondrá a las 20:27.