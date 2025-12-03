Rivadavia Norte: advierten posible falta de agua por trabajos en el sistema

Las autoridades señalaron que este tipo de intervenciones son necesarias para garantizar el correcto funcionamiento del sistema y la estabilidad del servicio en los próximos meses.

Ante la posibilidad de una merma en el caudal, se recordó a los vecinos que los tanques domiciliarios permiten sostener el consumo por más de 24 horas, siempre que se realice un uso racional del recurso. Recomendaron, además, evitar consumos extraordinarios durante la jornada del operativo.