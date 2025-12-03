Un operativo de mantenimiento eléctrico programado para este miércoles 3 de diciembre podría generar inconvenientes en el suministro de agua potable en el Barrio Rivadavia Norte. Las tareas alcanzarán al sistema hidroneumático que abastece a esa comunidad, por lo que el servicio podría verse reducido de manera temporal mientras duren los trabajos.
Rivadavia Norte: advierten posible falta de agua por trabajos en el sistema
