Rivadavia Norte: advierten posible falta de agua por trabajos en el sistema

El sistema hidroneumático de la zona será intervenido este miércoles 3 de diciembre y podría afectar el suministro de agua potable a los vecinos.

Un operativo de mantenimiento eléctrico programado para este miércoles 3 de diciembre podría generar inconvenientes en el suministro de agua potable en el Barrio Rivadavia Norte. Las tareas alcanzarán al sistema hidroneumático que abastece a esa comunidad, por lo que el servicio podría verse reducido de manera temporal mientras duren los trabajos.

Las autoridades señalaron que este tipo de intervenciones son necesarias para garantizar el correcto funcionamiento del sistema y la estabilidad del servicio en los próximos meses.

Ante la posibilidad de una merma en el caudal, se recordó a los vecinos que los tanques domiciliarios permiten sostener el consumo por más de 24 horas, siempre que se realice un uso racional del recurso. Recomendaron, además, evitar consumos extraordinarios durante la jornada del operativo.

Por el momento no se informó una franja horaria específica para la normalización del servicio, pero se prevé que se recupere una vez finalizadas las tareas técnicas previstas.

