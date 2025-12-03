El gobernador Marcelo Orrego participó de la inauguración del nuevo Parque Fotovoltaico ubicado en la Planta de Cienaguita, en Caleras San Juan, departamento Sarmiento. El acto contó con la presencia del ministro de minería Juan Pablo Perea; intendente de Sarmiento, Alfredo Castro; gerente de Calera San Juan, Raúl cabanay y demás funcionarios , quienes acompañaron y recorrieron las instalaciones junto al mandatario.
Orrego inauguró en Sarmiento un parque solar que potencia la matriz energética provincial
Durante la actividad, Orrego destacó la importancia estratégica de esta obra para la matriz energética y productiva de la provincia.