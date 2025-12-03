Orrego inauguró en Sarmiento un parque solar que potencia la matriz energética provincial

Durante la actividad, Orrego destacó la importancia estratégica de esta obra para la matriz energética y productiva de la provincia. “Muy feliz de poder estar acá, en esta inauguración de esta planta fotovoltaica. Es un hecho que ya es una realidad y marca claramente la trazabilidad que debe tener un proyecto en la provincia de San Juan”, expresó.

El nuevo parque genera 2,3 megawatts y ya proyecta una ampliación cercana al 6%. Para el gobernador, esta infraestructura consolida un modelo de desarrollo que integra energía limpia con sectores tradicionales de la economía local. En ese sentido, afirmó: “Si bien parte de nuestra matriz productiva son los minerales —en este caso el oro y la cal—, también es cierto que somos el primer productor de energía fotovoltaica, y eso genera una combinación espectacular para todo tipo de proyectos de desarrollo”.