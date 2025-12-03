Los Pumas tienen rivales para el Mundial 2027 de rugby

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/lospumas/status/1996152660890673378&partner=&hide_thread=false ¡Los grupos del Mundial 2027!



¿Qué te parecen? pic.twitter.com/kkUtWnzqmP — Los Pumas (@lospumas) December 3, 2025

El rival más complicado de Los Pumas en la fase de grupos será Fiji, una selección con la que ya se enfrentó en la fase de grupos del Mundial 1987, en un encuentro que terminó con una dura derrota por 28-9.

Si bien los oceánicos todavía son un duro rival e incluso alcanzaron los cuartos de final en los Mundiales de 1987, 2007 y 2023, Los Pumas serán los grandes candidatos a quedarse con el triunfo en un duelo que apunta a definir al que terminará primero en el Grupo C.

España, por su parte, es un país donde el rugby está ganando terreno a pasos agigantados e incluso se convirtieron en una potencia del Rugby 7s. Sin embargo, no aparecen como un rival a temer en este Mundial aunque se ilusionan con, al menos, avanzar a los octavos de final como uno de los cuatro mejores terceros.

Su única participación en un Mundial de Rugby se dio en Gales 1999, donde terminó cuarta en el Grupo A y no consiguió ninguna victoria.

Por último, Canadá, aparenta ser el rival más débil. Si bien disputó todas las ediciones mundialistas a excepción de la última, que fue en 2023 en Francia, nunca pudo cosechar buenos resultados. Lo más destacable son los cuartos de final en Inglaterra 1991, instancia en la que fue superada por Nueva Zelanda por 29-13.

Así quedaron los grupos del Mundial de Rugby 2027