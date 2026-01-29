"
UPCN abrió el Tour 5 con una victoria sólida ante Monteros

UPCN San Juan Vóley comenzó el Tour 5 de la Liga de Vóleibol Argentina con un triunfo en el estadio Socios Fundadores de Comodoro Rivadavia. Los Cóndores superaron a Monteros Vóley por 3-0, con parciales de 25-19, 25-23 y 25-19.

El equipo sanjuanino volvió a mostrar regularidad y carácter para sumar su noveno triunfo en 13 presentaciones, resultado que lo mantiene como escolta en la tabla de posiciones.

Además, se trató del cuarto éxito consecutivo para UPCN, para cerrar otra destacada actuación colectiva.

El máximo anotador del equipo fue Leon Meier, con 11 puntos; mientras que Federico Pereyra (Monteros) lo fue del partido, con 16 tantos.

Ahora, UPCN tendrá un desafío de alto voltaje: este viernes, desde las 21, enfrentará a Ciudad Vóley en un duelo entre líder y escolta de la LVA.

El partido podrá verse por Fox Sports y por el canal de YouTube de ACLAV, en uno de los cruces más atractivos del Tour 5.

Síntesis

UPCN San Juan Vóley: Mateo Bozikovich, Gerónimo Elgueta; Imanol Salazar, Matheuss Alejandro; Leon Meier, Alejandro Toro; Federico Trucco (L). Entrenador: Fabián Armoa. Ingresaron: Juan Martín Riganti, Anthony Cherfan, Juan Simón Villarruel, Iván Quiroga.

Monteros Vóley: Matías Banda, Federico Pereyra; Ignacio Benítez, Flavio Rajczakowski; Nahuel Rojas, Máximo Mansilla; Lautaro Morales / Lucas Díaz (L). Entrenador: Leonardo Patti. Ingresaron: Ignacio Lazarte, Federico Gómez, Martino Moyano.

Parciales: 25-19, 25-23 y 25-19.

Estadio: Socios Fundadores (Comodoro Rivadavia).

