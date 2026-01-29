UPCN abrió el Tour 5 con una victoria sólida ante Monteros

El máximo anotador del equipo fue Leon Meier, con 11 puntos; mientras que Federico Pereyra (Monteros) lo fue del partido, con 16 tantos.

Ahora, UPCN tendrá un desafío de alto voltaje: este viernes, desde las 21, enfrentará a Ciudad Vóley en un duelo entre líder y escolta de la LVA.

El partido podrá verse por Fox Sports y por el canal de YouTube de ACLAV, en uno de los cruces más atractivos del Tour 5.

Síntesis

UPCN San Juan Vóley: Mateo Bozikovich, Gerónimo Elgueta; Imanol Salazar, Matheuss Alejandro; Leon Meier, Alejandro Toro; Federico Trucco (L). Entrenador: Fabián Armoa. Ingresaron: Juan Martín Riganti, Anthony Cherfan, Juan Simón Villarruel, Iván Quiroga.

Monteros Vóley: Matías Banda, Federico Pereyra; Ignacio Benítez, Flavio Rajczakowski; Nahuel Rojas, Máximo Mansilla; Lautaro Morales / Lucas Díaz (L). Entrenador: Leonardo Patti. Ingresaron: Ignacio Lazarte, Federico Gómez, Martino Moyano.

Parciales: 25-19, 25-23 y 25-19.

Estadio: Socios Fundadores (Comodoro Rivadavia).