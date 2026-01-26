Vuelta a San Juan: horario y recorrido de la Etapa 3 en Pocito

etapa 3

Horarios y concentración La actividad comenzará temprano en las inmediaciones de Calle 5 y Vidart, punto neurálgico del día:

Concentración: 14:15 horas.

Largada oficial: 15:30 horas.

Llegada estimada: Calle 5 y Vidart (mismo punto de partida).

El recorrido detallado La etapa tendrá un total aproximado de 140,9 kilómetros, distribuidos en cuatro giros a un circuito que recorrerá los puntos clave del departamento: