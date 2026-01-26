"
San Juan 8
San Juan 8 San Juan 8
San Juan 8
La Red SJ en vivo
Canal 8 en Vivo
San Juan 8 > Ovación > Pocito

Vuelta a San Juan: horario y recorrido de la Etapa 3 en Pocito

La competencia llega este lunes al sur sanjuanino con un circuito de 140 kilómetros. La largada está prevista para las 15:30 horas desde el cruce de Calle 5 y Vidart.

La 41° edición de la Vuelta a San Juan continúa su marcha y este lunes los protagonistas serán los caminos de Pocito. Tras un inicio apasionante, la Etapa 3 promete ser una jornada de alta velocidad ideal para los especialistas en el llano, con la presencia de los mejores equipos nacionales e internacionales.

etapa 3

Horarios y concentración La actividad comenzará temprano en las inmediaciones de Calle 5 y Vidart, punto neurálgico del día:

  • Concentración: 14:15 horas.

  • Largada oficial: 15:30 horas.

  • Llegada estimada: Calle 5 y Vidart (mismo punto de partida).

Embed - VUELTA A SAN JUAN 2026 - ETAPA 3

El recorrido detallado La etapa tendrá un total aproximado de 140,9 kilómetros, distribuidos en cuatro giros a un circuito que recorrerá los puntos clave del departamento:

Te puede interesar...

  • Salida: Calle 5 y Vidart hacia el este hasta calle Lemos (KM 0).

  • Circuito: Calle 5 hasta Mendoza, girando al sur por Av. Joaquín Uñac hasta Calle 14.

  • Regreso: Por Calle 14 al oeste hasta Aberastain, al norte hasta Calle 11, al oeste hasta Chacabuco y finalmente al norte hasta retomar Calle 5. Este trazado se repetirá en cuatro oportunidades, brindando múltiples chances al público para ver pasar al pelotón.

Metas de la jornada Para esta etapa no se han dispuesto Metas de Montaña, pero la lucha por los puntos estará en las Metas Sprint:

  • Primera Meta Sprint: Al cumplir el primer giro (KM 34,3 aprox.).

  • Segunda Meta Sprint: Al cumplir el tercer giro (KM 105,3 aprox.).

La organización, a cargo del Pedal Club Olimpia con el respaldo del Gobierno de San Juan, recuerda a los vecinos que el tránsito en las zonas mencionadas estará restringido durante el desarrollo de la carrera, por lo que se pide circular con precaución.

Temas

Te puede interesar