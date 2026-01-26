La 41° edición de la Vuelta a San Juan continúa su marcha y este lunes los protagonistas serán los caminos de Pocito. Tras un inicio apasionante, la Etapa 3 promete ser una jornada de alta velocidad ideal para los especialistas en el llano, con la presencia de los mejores equipos nacionales e internacionales.
Vuelta a San Juan: horario y recorrido de la Etapa 3 en Pocito
La competencia llega este lunes al sur sanjuanino con un circuito de 140 kilómetros. La largada está prevista para las 15:30 horas desde el cruce de Calle 5 y Vidart.