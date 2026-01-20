UPCN San Juan Vóley llegó al Tour 4 de la Liga de Vóleibol Argentina tras disputar la Copa ACLAV, atravesar un receso y retomar los entrenamientos con la mira puesta en esta nueva etapa de la competencia. El escenario fue el Polideportivo Gorki Grana, en la ciudad de Morón, donde el equipo sanjuanino mostró solidez y regularidad.
Tour perfecto para UPCN: triunfos ante Waimen, River y Tucumán
UPCN cerró un Tour 4 perfecto en Morón: ganó sus tres partidos por 3-0, sumó nueve puntos y se mantiene segundo en la Liga de Vóleibol Argentina, detrás de Ciudad.