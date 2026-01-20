Tour perfecto para UPCN: triunfos ante Waimen, River y Tucumán

El debut fue el jueves 15 de enero frente a Waimen de Chubut, con un triunfo contundente por 3-0, con parciales de 25-19, 25-18 y 25-18. En ese encuentro, León Meier fue el máximo anotador con 16 puntos, acompañado en ofensiva por Gerónimo Elgueta, que aportó 13 tantos.

La segunda presentación llegó el viernes 16, cuando UPCN enfrentó a River Plate. Nuevamente fue victoria en sets corridos, por 3-0 (25-18, 25-20 y 25-22), en un partido donde el equipo mostró buen funcionamiento colectivo y firmeza en todas las líneas. Elgueta, con 17 puntos, fue el goleador y una de las figuras del conjunto dirigido por Fabián Armoa.