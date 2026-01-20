"
Tour perfecto para UPCN: triunfos ante Waimen, River y Tucumán

UPCN cerró un Tour 4 perfecto en Morón: ganó sus tres partidos por 3-0, sumó nueve puntos y se mantiene segundo en la Liga de Vóleibol Argentina, detrás de Ciudad.

UPCN San Juan Vóley llegó al Tour 4 de la Liga de Vóleibol Argentina tras disputar la Copa ACLAV, atravesar un receso y retomar los entrenamientos con la mira puesta en esta nueva etapa de la competencia. El escenario fue el Polideportivo Gorki Grana, en la ciudad de Morón, donde el equipo sanjuanino mostró solidez y regularidad.

El debut fue el jueves 15 de enero frente a Waimen de Chubut, con un triunfo contundente por 3-0, con parciales de 25-19, 25-18 y 25-18. En ese encuentro, León Meier fue el máximo anotador con 16 puntos, acompañado en ofensiva por Gerónimo Elgueta, que aportó 13 tantos.

La segunda presentación llegó el viernes 16, cuando UPCN enfrentó a River Plate. Nuevamente fue victoria en sets corridos, por 3-0 (25-18, 25-20 y 25-22), en un partido donde el equipo mostró buen funcionamiento colectivo y firmeza en todas las líneas. Elgueta, con 17 puntos, fue el goleador y una de las figuras del conjunto dirigido por Fabián Armoa.

El cierre del tour se dio el sábado 17, ante Tucumán de Gimnasia. UPCN volvió a imponerse sin ceder parciales, por 3-0 (25-19, 25-18 y 25-17), completando tres días de competencia perfecta. En ese encuentro, Alejandro Toro fue el máximo anotador con 14 puntos.

Con estos resultados, el equipo sanjuanino alcanzó su octavo triunfo en 12 fechas, sumó las 9 unidades en juego y se mantiene en la segunda posición de la tabla general con 26 puntos, por detrás del líder Ciudad Vóley, que acumula 33.

La Liga de Vóleibol Argentina retomará la actividad con el Tour 5, que se disputará en Comodoro Rivadavia, entre el 29 de enero y el 1 de febrero, donde UPCN buscará seguir sumando para mantenerse en la pelea por los primeros puestos.

