Etapa 6: ida y vuelta desde Sarmiento hasta la Circunvalación
La Vuelta a San Juan desarrollará este jueves la etapa 6 de calendario: partirá desde Sarmiento hasta la Av. de Circunvalación y regresará a Sarmiento.
La Vuelta a San Juan 2026 disputará este jueves la etapa 6 de su calendario. La prueba que tiene como líder de la general a Tomás Contte (Municipalidad de Pocito) largará a las 15.30 desde la Plaza Dominguito, en Sarmiento.
La sexta etapa de la Vuelta viajará desde Sarmiento hasta la Avenida de Circunvalación donde completará casi un giro y regresará a Sarmiento para completar los 124,3km de carrera.
Departamento: Media Agua, Sarmiento – Pocito – Rawson.
Concentración: 14:15 horas, en Plaza Dominguito, frente a Municipalidad de Sarmiento.
Largada: 15:30 horas.
Llegada: en Plaza Dominguito, frente a Municipalidad de Sarmiento.
Recorrido en tren controlado: Por calle Rivadavia al oeste hasta calle José Ares, al norte hasta calle Barboza, al oeste hasta Ruta 40, al norte hasta cruzar las vías del tren, Vía Oficial KM0 (1,300km aprox.)
Recorrido en Carrera: Por Ruta 40 hacia el norte hasta Calle 14 (Pocito), al oeste hasta calle Aberastain, al norte hasta Calle 11, al este hasta rotonda Av. Joaquín Uñac, al norte hasta empalmar calle Mendoza (Rawson), hasta calle República del Líbano, al oeste hasta Av. España, al norte hasta Av. Circunvalación, girar al oeste e ingresar al anillo hasta salir en Acceso Sur Ruta 40, al sur hasta Av. Uruguay (Media Agua), al este hasta calle 25 de Mayo, al norte hasta calle Rivadavia, al oeste hasta Línea de Meta frente a Municipalidad de Sarmiento.
Total: 124,3 KM aprox.
Meta Montaña (1): Ruta Nacional 40, altura El Cerrillo (105 KM).
Meta Sprint (2): Calle Aberastain y Furque, Pocito (41,7 KM); Ruta Nacional 40 frente a Velódromo Vicente Alejo Chancay, Pocito (76,9 KM).