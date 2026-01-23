"
Para tener en cuenta: cortes de calles por la Vuelta a San Juan

Desde el viernes 23 de enero al domingo 01 de febrero de 2026, en la provincia se celebrará la 41° edición de la Vuelta a San Juan. La competencia de ciclismo en ruta recorrerá varios departamentos; y contará con un prólogo y nueve etapas, incluida una contrarreloj individual.

Esta carrera, destinada a ciclistas masculinos de categoría Sub 23 y Elite, contará con la presencia de equipos locales, nacionales e internacionales de países aledaños.

La Vuelta a San Juan contará con la organización del Pedal Club Olimpia, el respaldo del Ministerio de Turismo, Cultura y Deporte con su Secretaría de Deporte y Agencia Deportes San Juan, la fiscalización de la Federación Ciclista Sanjuanina y el auspicio principal del Gobierno de San Juan.

A continuación, la información correspondiente a los circuitos y cortes de transito de la Vuelta a San Juan 2026.

Viernes 23 de Enero – Prologo

Departamento: Santa Lucía.

17:00 horas para la convocatoria de la vuelta inclusiva en la modalidad de participativa y Competitiva.

Largada 17:00 Participativa.

Largada 18:00 competitiva.

PROLOGO DE LA VUELTA A SAN JUAN:

Concentración: Calle Colón y Tomás Edison, Santa Lucía – 19 hs

Largada: Calle Colón y Tomás Edison, Santa Lucía – 20 hs

Llegada: Calle Colón y Tomás Edison, Santa Lucía

Recorrido: Por calle Colón al norte hasta calle Cordillera de los Andes, al este hasta calle San Juan, al sur hasta calle San Lorenzo, al oeste hasta calle Colón, al norte hasta Línea de Meta en el mismo sitio donde fue la Largada (Colón y Tomás Edison).

Total del recorrido: 7,600km aprox. el giro

Corte total de calzada del circuito de la competencia a partir de las 15:00 h hasta las 00:00 h.

Durante el desarrollo de la competencia se realizarán cortes transversales de manera intermitentes.

