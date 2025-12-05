Uno por uno, así quedaron los 12 grupos del Mundial 2026: ¿y el de la muerte?
El sorteo de la Copa del Mundo que organizarán Estados Unidos, Canadá y México definió la composición de las 12 zonas. Con 48 selecciones participantes, la competencia tendrá 16avos de final.
El Mundial de Estados Unidos 2026 ya tomó forma. A menos de 200 días del inicio, el sorteo realizado este viernes definió cómo quedaron distribuidas las 48 selecciones, que por primera vez competirán bajo un formato ampliado, con 12 grupos y una fase eliminatoria que comenzará desde los 16avos de final.
Este nuevo sistema introduce una modificación clave: clasificarán a la siguiente ronda los dos primeros de cada zona y los ocho mejores terceros, lo que ampliará la cantidad de partidos para los equipos que avancen —de siete a ocho— en comparación con las ediciones anteriores.
El sorteo del Mundial 2026 dejó definido cuál será el denominado “Grupo de la Muerte”: el I, compuesto por Francia, Noruega, Senegal y el seleccionado que se sume desde el segundo repechaje internacional de la FIFA, donde compiten Bolivia, Surinam e Irak. La zona promete ser una de las más disputadas por la jerarquía de sus protagonistas y el atractivo cruce entre figuras de elite.
El choque entre Erling Haaland y Kylian Mbappé, líderes indiscutidos de Noruega y Francia, será uno de los grandes focos de atención. Ambos llegan después de comandar a sus selecciones al primer puesto en sus respectivos grupos de Eliminatorias de la UEFA, sin derrotas en su camino hacia la Copa del Mundo. La presencia de dos de los atacantes más determinantes del panorama internacional convierte a este grupo en uno de los más seguidos desde la previa.
A ellos se suma Senegal, que también alcanzó el Mundial como líder invicto de su zona en la clasificación africana. El conjunto dirigido por Aliou Cissé cuenta con futbolistas de renombre como Sadio Mané, Kalidou Koulibaly y Édouard Mendy, y tiene un antecedente histórico frente a Francia: en 2002, en su debut mundialista, sorprendió al campeón vigente con un recordado triunfo por 1-0.
El cuarto integrante del grupo saldrá del repechaje entre Bolivia, Surinam e Irak, seleccionados que, en principio, parten con menos expectativas que el resto, pero que buscarán dar el golpe en una de las zonas más exigentes del torneo.