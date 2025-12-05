Uno por uno, así quedaron los 12 grupos del Mundial 2026: ¿y el de la muerte?

Grupo A

• México

• Sudáfrica

• Corea del Sur

• UEFA Play-off D

Grupo B

• Canadá

• UEFA Play-off A

• Qatar

• Suiza

Grupo C

• Brasil

• Marruecos

• Haití

• Escocia

Grupo D

• Estados Unidos

• Paraguay

• Australia

• UEFA Play-off C

Grupo E

• Alemania

• Curazao

• Costa de Marfil

• Ecuador

Grupo F

• Países Bajos

• Japón

• UEFA Play-off B

• Túnez

Grupo G

• Bélgica

• Egipto

• Irán

• Nueva Zelanda

Grupo H

• España

• Cabo Verde

• Arabia Saudita

• Uruguay

Grupo I

• Francia

• Senegal

• Repechaje FIFA 2

• Noruega

Grupo J

• Argentina

• Argelia

• Austria

• Jordania

Grupo K

• Portugal

• Repechaje FIFA 1

• Uzbekistán

• Colombia

Grupo L

• Inglaterra

• Croacia

• Ghana

• Panamá

Grupo de la muerte y duelos claves

El sorteo del Mundial 2026 dejó definido cuál será el denominado “Grupo de la Muerte”: el I, compuesto por Francia, Noruega, Senegal y el seleccionado que se sume desde el segundo repechaje internacional de la FIFA, donde compiten Bolivia, Surinam e Irak. La zona promete ser una de las más disputadas por la jerarquía de sus protagonistas y el atractivo cruce entre figuras de elite.

El choque entre Erling Haaland y Kylian Mbappé, líderes indiscutidos de Noruega y Francia, será uno de los grandes focos de atención. Ambos llegan después de comandar a sus selecciones al primer puesto en sus respectivos grupos de Eliminatorias de la UEFA, sin derrotas en su camino hacia la Copa del Mundo. La presencia de dos de los atacantes más determinantes del panorama internacional convierte a este grupo en uno de los más seguidos desde la previa.

A ellos se suma Senegal, que también alcanzó el Mundial como líder invicto de su zona en la clasificación africana. El conjunto dirigido por Aliou Cissé cuenta con futbolistas de renombre como Sadio Mané, Kalidou Koulibaly y Édouard Mendy, y tiene un antecedente histórico frente a Francia: en 2002, en su debut mundialista, sorprendió al campeón vigente con un recordado triunfo por 1-0.

El cuarto integrante del grupo saldrá del repechaje entre Bolivia, Surinam e Irak, seleccionados que, en principio, parten con menos expectativas que el resto, pero que buscarán dar el golpe en una de las zonas más exigentes del torneo.