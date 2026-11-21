Los primeros datos apuntaban a un posible apuñalamiento y en el lugar intervino la División Homicidios. El resultado de la autopsia descartó que las lesiones hayan provocado el fallecimiento. Tampoco había indicios sobre la participación de terceros.

La investigación está a cargo de la Fiscalía de Instrucción N° 1. Como parte de las pericias, se realizarán estudios toxicológicos para determinar si el consumo de alguna sustancia incidió en la muerte.

CONDENA EN SAN JUAN

En agosto pasado, Silva fue condenado en el caso que se conoció como Caso Grindr. Fue condenado a tres años de prisión de cumplimiento condicional luego de que la Justicia lo encontrara responsable de privación ilegítima de la libertad y extorsión, en un hecho ocurrido en Rawson.

La resolución se produjo mediante un juicio abreviado, en una audiencia encabezada por el juez de Garantías Alberto Caballero, con intervención del fiscal de la UFI Delitos Especiales, Nicolás Schiattino, y la ayudante fiscal Roxana Fernández.

La condena no quedó limitada al episodio que tomó estado público esta semana. La Justicia también unificó una denuncia anterior que involucraba al mismo acusado y que presentaba un mecanismo similar de amenazas y pedidos de dinero.

El hecho que desencadenó la investigación ocurrió durante la madrugada del 6 de agosto. La víctima, identificada en el expediente como “F.”, había establecido contacto con Silva a través de Grindr y posteriormente ambos continuaron la conversación por WhatsApp.

El encuentro se concretó en la vivienda del acusado, en Rawson. Según quedó establecido en la investigación, después de unos minutos de conversación, Silva cerró la puerta con llave y le impidió salir.

La situación tomó entonces un giro violento. El joven le habría exigido dinero para dejarlo salir y lo amenazó con hacer públicas las conversaciones privadas que habían mantenido.

Ante esa situación, F. terminó realizando una primera transferencia de $70.000 a una cuenta perteneciente a una tercera persona. Recién después de recibir el dinero, el acusado habría permitido que abandonara la vivienda.

Pero el episodio no terminó allí. De acuerdo con las pruebas incorporadas al expediente, Silva volvió a comunicarse con F. horas después y le exigió nuevas sumas de dinero.

La amenaza apuntaba directamente a exponer públicamente su intimidad. Primero fueron $150.000 y luego otros $40.000, con lo que el total obtenido llegó a $260.000. Los chats, capturas de pantalla y registros de las transferencias fueron parte de la evidencia analizada durante la investigación.

Durante el avance de la investigación, la Fiscalía detectó que Silva ya había sido denunciado por otro episodio de características similares.