Último torneo de atletismo dela temporada en San Juan

La actividad comenzará a las 11:00, con la concentración general de atletas, y las competencias arrancarán desde las 11:30 para extenderse hasta las 15:45, completando un programa cargado de disciplinas.

El torneo incluirá pruebas de mini atletismo, salto en alto, lanzamiento de bala y jabalina, además de carreras en distancias de 400, 600, 800, 100, 200 y 5000 metros. Habrá participación de las categorías U16, Mayores y Masters, lo que permitirá ver en acción a talentos en formación y a referentes con amplia trayectoria.