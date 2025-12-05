El atletismo sanjuanino se prepara para bajar el telón de la temporada 2025 con una nueva edición del Torneo Clausura, que reunirá a atletas juveniles, mayores y masters en una jornada repleta de pruebas y exigencia física. El certamen, organizado por The Faster Team en conjunto con la Federación Atlética Sanjuanina, se llevará a cabo este sábado 6 de diciembre en el predio del CEF 20 – La Granja.
Último torneo de atletismo dela temporada en San Juan
The Faster Team organiza el evento final del calendario 2025, con juveniles y mayores compitiendo este sábado en el CEF 20.