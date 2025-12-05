"
Último torneo de atletismo dela temporada en San Juan

The Faster Team organiza el evento final del calendario 2025, con juveniles y mayores compitiendo este sábado en el CEF 20.

El atletismo sanjuanino se prepara para bajar el telón de la temporada 2025 con una nueva edición del Torneo Clausura, que reunirá a atletas juveniles, mayores y masters en una jornada repleta de pruebas y exigencia física. El certamen, organizado por The Faster Team en conjunto con la Federación Atlética Sanjuanina, se llevará a cabo este sábado 6 de diciembre en el predio del CEF 20 – La Granja.

La actividad comenzará a las 11:00, con la concentración general de atletas, y las competencias arrancarán desde las 11:30 para extenderse hasta las 15:45, completando un programa cargado de disciplinas.

El torneo incluirá pruebas de mini atletismo, salto en alto, lanzamiento de bala y jabalina, además de carreras en distancias de 400, 600, 800, 100, 200 y 5000 metros. Habrá participación de las categorías U16, Mayores y Masters, lo que permitirá ver en acción a talentos en formación y a referentes con amplia trayectoria.

El cierre de la jornada estará a cargo de las tradicionales postas 4x100 metros, en ramas masculina, femenina y mixta, antes de dar paso a la premiación que sellará oficialmente el final de la temporada atlética en San Juan.

