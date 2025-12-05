Un hijo de Bolsonaro anunció su candidatura a la Presidencia de Brasil

image

"Nuestro país vive días difíciles, en que muchos se sienten abandonados, jubilados son robados por el propio gobierno, narco-terroristas dominan ciudades y explotan trabajadores, estatales vuelven a ser saqueadas, nuevos impuestos no dejan de ser creados o aumentados. Nuestros niños no tienen expectativas de futuro. ¡Nadie puede aguantar más!, resaltó.

En ese marco, expresó que confía en un "Dios que no abandonará" a su nación, que "levanta a la gente e inicia nuevos tiempos cuando el pueblo clama por justicia". "Yo creo que ningún cautiverio es mayor que el poder de Dios para liberar. Me pongo ante Dios y ante Brasil para cumplir esta misión. Y sé que Él irá por delante, abriendo puertas, derribando muros y guiando cada paso de este viaje. ¡Dios bendiga a nuestro pueblo!", concluyó.

Su mensaje se difundió luego de crecientes rumores sobre su postulación a la Presidencia, luego de la condena a 27 años de cárcel que recibió su padre, acusado de ser uno de los organizadores del intento de golpe de Estado que se llevó a cabo el 8 de enero de 2023.

"Confirmado. Flávio me dijo que nuestro capitán, Jair Bolsonaro, ratificó su candidatura. Bolsonaro habló, está hablado. Estamos juntos", manifestó, por otro lado, Valdemar Costa Neto, titular del Partido Liberal brasileño, en diálogo con Poder 360.

Flávio Bolsonaro es el hijo mayor del exjefe de Estado de Brasil. Actualmente, es integrante de la Cámara alta por el Partido Liberal. Sus hermanos son Eduardo, Carlos y Renan.