En homenaje a su inmensa obra y su inconmensurable aporte a la cultura y la música, Charly García recibirá un triple reconocimiento el próximo domingo, cuando se inaugure una esquina con su nombre en la intersección de la Avenida Santa Fe y Coronel Díaz, a metros de su residencia actual en el barrio porteño de Palermo. Además, se descubrirá un mural y se renombrará la estación Bulnes de la línea D del subte.
Charly García tendrá su propia esquina, un mural y el nombre de una estación de subte
El evento donde quedarán inaugurados los tres reconocimientos se llevará a cabo el domingo a partir de las 17. La intersección de calles elegidas fue Avenida Santa Fe y Coronel Díaz, a solo metros de su vivienda actual.