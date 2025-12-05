Charly García tendrá su propia esquina, un mural y el nombre de una estación de subte

image

El lugar tampoco fue seleccionado al azar, ya que allí se estableció durante muchos años el Paseo del Sol, donde se encontraba el bar Planeta Júpiter, usualmente frecuentado por el compositor durante la década del '80.

En tanto, el cantante contará con su propio nombre en la esquina de Santa Fe y Coronel Díaz. En este caso, el homenaje busca replicar el que le hizo la ciudad de Nueva York en 2023, la intersección de Walker Sreet y Cortlandt Alley, donde se tomó la histórica foto que fue tapa de "Clics Modernos".

Por último, la estación de la línea D que se encuentra sobre Avenida Santa Fe, lindante al Alto Palermo se pasará a llamar "Bulnes Esquina Charly García". "¡Los esperamos! Será porque nos queremos sentir bien", manifestaron los organizadores vía redes sociales.

El prócer del rock nacional viene de ser distinguido con el Doctorado Honoris Causa de la Universidad de Buenos Aires (UBA) y recientemente lanzó "In the City", un nuevo sencillo que elaboró al británico Sting, el exlíder de The Police.