Charly García tendrá su propia esquina, un mural y el nombre de una estación de subte

El evento donde quedarán inaugurados los tres reconocimientos se llevará a cabo el domingo a partir de las 17. La intersección de calles elegidas fue Avenida Santa Fe y Coronel Díaz, a solo metros de su vivienda actual.

En homenaje a su inmensa obra y su inconmensurable aporte a la cultura y la música, Charly García recibirá un triple reconocimiento el próximo domingo, cuando se inaugure una esquina con su nombre en la intersección de la Avenida Santa Fe y Coronel Díaz, a metros de su residencia actual en el barrio porteño de Palermo. Además, se descubrirá un mural y se renombrará la estación Bulnes de la línea D del subte.

El evento se iniciará a las 17 en Arenales 3339 en el complejo Palermo off, entre Coronel Díaz y Bulnes, donde se expondrá por primera vez al público la obra de arte elaborada por Mariano Cabrera a partir de fotografías tomadas por Gabriel Rocca.

La pieza medirá 5,5 por 4,5 metros y estará construida en cerámicos, como una forma de "simbolizar la perdurabilidad del legado artístico del músico, una figura central en la música popular del último medio siglo", según lo informado por los organizadores.

El lugar tampoco fue seleccionado al azar, ya que allí se estableció durante muchos años el Paseo del Sol, donde se encontraba el bar Planeta Júpiter, usualmente frecuentado por el compositor durante la década del '80.

En tanto, el cantante contará con su propio nombre en la esquina de Santa Fe y Coronel Díaz. En este caso, el homenaje busca replicar el que le hizo la ciudad de Nueva York en 2023, la intersección de Walker Sreet y Cortlandt Alley, donde se tomó la histórica foto que fue tapa de "Clics Modernos".

Por último, la estación de la línea D que se encuentra sobre Avenida Santa Fe, lindante al Alto Palermo se pasará a llamar "Bulnes Esquina Charly García". "¡Los esperamos! Será porque nos queremos sentir bien", manifestaron los organizadores vía redes sociales.

El prócer del rock nacional viene de ser distinguido con el Doctorado Honoris Causa de la Universidad de Buenos Aires (UBA) y recientemente lanzó "In the City", un nuevo sencillo que elaboró al británico Sting, el exlíder de The Police.

