Tormentas, granizo y rutas afectadas: el temporal llegó a Jáchal y Calingasta

Herrera confirmó que la mayor energía del temporal se concentró más arriba: “La fuerza de la tormenta, con granizo y todo lo demás, ha sido en las serranías del Tontal”.

Tormentas fuertes y alerta por granizo

Las precipitaciones llegaron con intensidad en la región, lo que llevó a muchos vecinos de Jáchal y Calingasta a permanecer dentro de sus viviendas mientras avanzaba la tormenta. Calles, veredas y campos quedaron cubiertos por el agua caída en poco tiempo.

Según el Servicio Meteorológico Nacional, los departamentos de 9 de Julio, Albardón, Capital, Chimbas, Rawson, Santa Lucía, Zona baja de Pocito, Zona baja de Rivadavia y Zona baja de Sarmiento permanecen bajo alerta por tormentas fuertes, algunas con características severas.

El organismo anticipó que los fenómenos podrían incluir “precipitaciones abundantes en períodos cortos”, además de granizo, actividad eléctrica frecuente y ráfagas que “puntualmente podrían alcanzar los 90 km/h”. También estimó valores de precipitación acumulada entre 30 y 70 milímetros, con posibilidad de superarse de forma localizada.

El estado de las rutas y las restricciones

El último informe de Vialidad Nacional, emitido a las 19:20, confirmó que todas las rutas nacionales de San Juan se encuentran transitables con precaución, salvo un tramo puntual de la Ruta Nacional 149, en el departamento Calingasta.

Ese sector —entre Villa Nueva y Tocota— se declaró intransitable hasta nuevo aviso, producto de las condiciones climáticas adversas. Se solicitó a los conductores evitar la circulación nocturna debido al riesgo de crecidas, derrumbes y baja visibilidad.

El resto de la traza de la Ruta 149 permanece habilitado con extrema precaución, especialmente por la presencia de badenes. Las demás rutas nacionales, como la 40, 20, 150, 141, 153 y 014, continúan abiertas pero con advertencias por lluvias y reducción de visibilidad.

Entre las recomendaciones oficiales se incluyó la necesidad de revisar el vehículo antes de salir, llevar la documentación al día y manejar a baja velocidad en zonas afectadas por tormentas.