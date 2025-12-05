"
Maxi López picante: de "se merece un golpe" a "mi Daniela es diez veces más"

El exfutbolista también repasó aspectos centrales de su relación con Wanda Nara y señaló episodios que involucraron a sus hijos tras el divorcio con la empresaria: "Tenemos culpa los dos, pasaron cosas de los dos lados".

Desde su mediática aparición en MasterChef Celebrity, el exfutbolista "Maxi" López volvió a posicionarse en el foco de los programas de chimentos, a sabiendas que en sus últimos años estuvo vinculado con tres tendenciosas figuras, de alguna u otra manera: su exesposa Wanda Nara, su excompañero de equipo Mauro Icardi y la actual pareja de este último, Eugenia "la China" Suárez. Por ende, el hecho de haber aceptado una entrevista con Yanina Latorre abrió la posibilidad a una lluvia de preguntas.

Debido a su reciente vínculo con la madre de tres de sus hijos por la participación de ambos en el reality de cocina, la nota inició por ese lado. "Ella te acusó de golpes. Yo me acuerdo allá por 2016, Ángel tiene un chat con Wanda. Ella dice que te denunció por golpes a los dos chicos", preguntó una de las panelistas de Sálvese Quien Pueda (América TV).

Sin vueltas, López aseguró que "no le levantaría jamás la mano a nadie", aunque "hay uno que sí se la merecería". El remate de la respuesta le dio a los panelistas la oportunidad de pregúntale si se refería a Icardi, a lo que el invitado siguió: "Tendríamos que tener una charla. Jamás hice nada porque para mí era más importante el ejemplo que yo le tenía que dejar a mis hijos".

"Cuando me estaba separando (de Wanda Nara), me llamaban y los metían (a los chicos) en el medio de situaciones que no están buenas", continuó el entrevistado, quien se responsabilizó al igual que a la modelo porque llegaron "a un límite" en su matrimonio.

Tras haber pasado la oscura página que significó el divorcio y los conflictos surgidos por la tenencia de los menores, López remarcó que con Nara son "diferentes", aunque aseguró que Icardi también fue el responsable de que él no pudiera ver a sus hijos. "Fueron los dos. Yo recibía mensajes y llamadas de ambos", remató. Sucesivamente fue consultado por la actualidad de su examigo. "¿Y qué te parece la China, le das?", consultó Latorre, lo que generó un incómodo silencio en el piso.

Luego de que el invitado asegurar que "son tal para cual" con Icardi y de las insistencias del panel, López contestó sin más rodeos, resaltando a su actual esposa: "Mi Daniela (Christiansson) es diez veces más".

La nota siguió con preguntas incómodas a las que "Maxi" López continuó contestando más relajado y con menos cuidado a sus anteriores apariciones mediáticas, cuando por entonces su conflicto directo era con Wanda Nara. Ahora, tras su reencuentro en MasterChef Celebrity y la calma por la compatibilidad de decisiones respecto a los tres hijos que comparten, la expareja pareciera estar de un mismo lado de la vereda, la opuesta a la de Icardi y Suárez.

