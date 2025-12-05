Maxi López picante: de "se merece un golpe" a "mi Daniela es diez veces más"

image

"Cuando me estaba separando (de Wanda Nara), me llamaban y los metían (a los chicos) en el medio de situaciones que no están buenas", continuó el entrevistado, quien se responsabilizó al igual que a la modelo porque llegaron "a un límite" en su matrimonio.

Tras haber pasado la oscura página que significó el divorcio y los conflictos surgidos por la tenencia de los menores, López remarcó que con Nara son "diferentes", aunque aseguró que Icardi también fue el responsable de que él no pudiera ver a sus hijos. "Fueron los dos. Yo recibía mensajes y llamadas de ambos", remató. Sucesivamente fue consultado por la actualidad de su examigo. "¿Y qué te parece la China, le das?", consultó Latorre, lo que generó un incómodo silencio en el piso.

Luego de que el invitado asegurar que "son tal para cual" con Icardi y de las insistencias del panel, López contestó sin más rodeos, resaltando a su actual esposa: "Mi Daniela (Christiansson) es diez veces más".

La nota siguió con preguntas incómodas a las que "Maxi" López continuó contestando más relajado y con menos cuidado a sus anteriores apariciones mediáticas, cuando por entonces su conflicto directo era con Wanda Nara. Ahora, tras su reencuentro en MasterChef Celebrity y la calma por la compatibilidad de decisiones respecto a los tres hijos que comparten, la expareja pareciera estar de un mismo lado de la vereda, la opuesta a la de Icardi y Suárez.