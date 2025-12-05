Desde su mediática aparición en MasterChef Celebrity, el exfutbolista "Maxi" López volvió a posicionarse en el foco de los programas de chimentos, a sabiendas que en sus últimos años estuvo vinculado con tres tendenciosas figuras, de alguna u otra manera: su exesposa Wanda Nara, su excompañero de equipo Mauro Icardi y la actual pareja de este último, Eugenia "la China" Suárez. Por ende, el hecho de haber aceptado una entrevista con Yanina Latorre abrió la posibilidad a una lluvia de preguntas.
Maxi López picante: de "se merece un golpe" a "mi Daniela es diez veces más"
El exfutbolista también repasó aspectos centrales de su relación con Wanda Nara y señaló episodios que involucraron a sus hijos tras el divorcio con la empresaria: "Tenemos culpa los dos, pasaron cosas de los dos lados".