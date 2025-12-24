"
Súper Rugby Américas

Súper Rugby Américas 2026: planteles completos y figuras con pasado en Los Pumas

Las franquicias confirmaron sus planteles para el Súper Rugby Américas 2026. Pampas será el equipo con más nombres de peso y varios jugadores con pasado en Los Pumas y Los Pumas 7’s.

El Súper Rugby Américas 2026 ya había confirmado su fixture, y ahora se anunciaron los planteles las franquicias que disputarán la sexta edición de la competencia. Pampas, Dogos XV, Tarucas, Capibaras serán los representantes de Argentina, que corresponden a las Uniones de UAR, Córdoba, Tucumán y Litoral, respectivamente.

Mientras que Uruguay tendrá a Peñarol, último campeón y máximo ganador histórico con tres títulos (2022, 2023 y 2025). A su vez, Yacare XV será el de Paraguay y Selknam lo hará para Chile. En tanto, Cobras representará a Brasil. De todas formas, ninguna de ellas confirmó su plantel hasta el momento.

El conjunto que representa a la UAR y será local en CASI, La Catedral de San Isidro, es el que llega más cargado de jerarquía internacional.

Tendrá dos jugadores con experiencia en Los Pumas:

  • Santiago Cordero

  • Santiago Pernas

Y además, seis nombres con pasado en Los Pumas 7’s, medallistas y mundialistas bajo el ciclo de Gómez Cora:

  • Alfonso Latorre

  • Alejo Lavayén

  • Agustín Fraga

  • Tobías Wade

A ellos se suma una base numerosa entre forwards y backs que completa un plantel largo y competitivo.

Dogos XV: potencia y recambio

Dogos XV también oficializó su plantel, con una lista amplia tanto en forwards como en backs y fuerte presencia de jugadores jóvenes en proyección.Será uno de los equipos con mayor renovación, alternando nombres ya afianzados en el torneo con talentos surgidos de los seleccionados juveniles.

Capibaras: apuesta al desarrollo

Capibaras presentó un plantel con mayoría de jugadores surgidos del rugby local y del interior.

El equipo apuesta al rodaje internacional y a consolidar una identidad propia en el torneo, con un grupo numeroso de jóvenes backs y forwards en pleno crecimiento.

Tarucas: experiencia tucumana y un apellido pesado

Tarucas, la franquicia tucumana, también mostró sus cartas y se quedó con una de las bombas del mercado:

  • Matías Orlando, centro de vasta trayectoria en Los Pumas

Además, contará con:

  • Tomás Elizalde, con pasado en Los Pumas 7’s

El equipo combina oficio del rugby norteño, jugadores con roce internacional y nuevos valores de la región.

Figuras con pasado en Los Pumas y Los Pumas 7’s

Con Los Pumas (XV)

  • Santiago Cordero (Pampas)

  • Santiago Pernas (Pampas)

  • Matías Orlando (Tarucas)

Con Los Pumas 7’s

  • Alfonso Latorre (Pampas)

  • Alejo Lavayén (Pampas)

  • Agustín Fraga (Pampas)

  • Tobías Wade (Pampas)

  • Tomás Elizalde (Tarucas)

