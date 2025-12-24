Súper Rugby Américas 2026: planteles completos y figuras con pasado en Los Pumas

Tendrá dos jugadores con experiencia en Los Pumas:
Santiago Cordero
Santiago Pernas
Y además, seis nombres con pasado en Los Pumas 7’s, medallistas y mundialistas bajo el ciclo de Gómez Cora:
Alfonso Latorre
Alejo Lavayén
Agustín Fraga
Tobías Wade
A ellos se suma una base numerosa entre forwards y backs que completa un plantel largo y competitivo.
Dogos XV: potencia y recambio
Dogos XV también oficializó su plantel, con una lista amplia tanto en forwards como en backs y fuerte presencia de jugadores jóvenes en proyección.Será uno de los equipos con mayor renovación, alternando nombres ya afianzados en el torneo con talentos surgidos de los seleccionados juveniles.
Capibaras: apuesta al desarrollo
Capibaras presentó un plantel con mayoría de jugadores surgidos del rugby local y del interior.
El equipo apuesta al rodaje internacional y a consolidar una identidad propia en el torneo, con un grupo numeroso de jóvenes backs y forwards en pleno crecimiento.
Tarucas: experiencia tucumana y un apellido pesado
Tarucas, la franquicia tucumana, también mostró sus cartas y se quedó con una de las bombas del mercado:
Además, contará con:
El equipo combina oficio del rugby norteño, jugadores con roce internacional y nuevos valores de la región.
Figuras con pasado en Los Pumas y Los Pumas 7’s
Con Los Pumas (XV)
Con Los Pumas 7’s
Alfonso Latorre (Pampas)
Alejo Lavayén (Pampas)
Agustín Fraga (Pampas)
Tobías Wade (Pampas)
Tomás Elizalde (Tarucas)