Marketing colorido y nicotina: la nueva apuesta de las tabacaleras

Marketing y estrategia de las tabacaleras

Las principales marcas que se comercializan en el país, como Zyn y Velo, pertenecen a empresas tabacaleras multinacionales. Se ofrecen en sabores como menta o cereza y con presentaciones llamativas, una estrategia históricamente utilizada por la industria para captar al público joven.

“El objetivo es vender un producto de consumo rápido y masivo, que genera dependencia, especialmente entre adolescentes, y que luego impulsa una mayor demanda de otros productos con nicotina”, explicó Guillermo Espinosa, médico especialista en Control del Tabaco del Hospital Italiano y presidente de la Fundación Interamericana del Corazón (FIC).

Según detalló el especialista, estas bolsitas contienen sales de nicotina, un compuesto químico de fácil producción industrial. “A diferencia de la planta de tabaco, que requiere siembra y cosecha, se trata de un cristal que se disuelve fácilmente y puede elaborarse de manera industrial”, señaló.

Riesgos para la salud

Aunque la industria promociona estos productos como “sin humo” y de “daño reducido”, los especialistas advierten que los efectos a largo plazo aún no están claros, ya que no existen estudios prolongados en condiciones reales de consumo. Además, la evidencia sobre su supuesta utilidad para dejar de fumar es limitada.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) advierte que la nicotina es altamente adictiva y puede causar daños severos en niños, adolescentes y mujeres embarazadas. Entre los riesgos señalados figuran el aumento de la frecuencia cardíaca y la presión arterial, problemas cardiovasculares y posibles consecuencias en la salud bucal, incluido el riesgo de cáncer oral.

“En quienes comienzan a consumir estos productos a edades muy tempranas se genera una respuesta mayor de dependencia. Lo vimos con los cigarrillos convencionales y electrónicos, y ahora también con estas bolsitas”, advirtió Espinosa.

¿Están permitidas en la Argentina?

Si bien en el país no existe una legislación específica sobre las bolsitas de nicotina, organizaciones especializadas sostienen que el producto queda alcanzado por la Ley 26.687, que regula el control del tabaco. Además, recuerdan que en la Argentina rigen prohibiciones de importación, comercialización y publicidad para otros productos emergentes, como los cigarrillos electrónicos y los calentadores de tabaco.

“El marco legal actual es suficiente para considerarlas alcanzadas y sujetas a la Ley de Control del Tabaco”, explicó Mario Bedosti, coordinador del área de Incidencia de FIC Argentina.

En ese sentido, la Resolución 143/22 del Ministerio de Salud prohíbe expresamente mencionar saborizantes o aditivos en la publicidad y el etiquetado de productos de tabaco. Según denuncian desde la sociedad civil, las bolsitas de nicotina incumplen esta norma al promocionarse con sabores destacados, imágenes y colores asociados.

Consultado por este tema, el Ministerio de Salud de la Nación aseguró que el producto “no está autorizado en el país” y derivó las consultas a la Secretaría de Industria y Comercio y a ARCA. Hasta el cierre de esta nota, esos organismos no habían brindado respuesta.