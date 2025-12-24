"
En fotos: así lució el centro sanjuanino en la vibrante previa de Nochebuena

Los sanjuaninos colmaron las calles del microcentro para las compras de último momento. Si bien aún no hay cifras del ticket promedio, el movimiento comercial fue importante.

Como es habitual cada 24 de diciembre, el corazón de la Ciudad de San Juan se transformó en un hormiguero de gente. Desde las primeras horas de la mañana y hasta el cierre del horario corrido, miles de sanjuaninos coparon las peatonales y calles aledañas para cumplir con los rituales de la Nochebuena.

Las imágenes capturadas durante la jornada muestran un microcentro vibrante, con veredas colmadas y largas filas en locales de indumentaria, calzado y juguetería. A pesar de las altas temperaturas, el ánimo festivo se hizo sentir, impulsado por quienes dejaron para el final la elección del regalo o el detalle para la mesa navideña.

Ventas a contrarreloj

Aunque desde las cámaras de comercio locales advirtieron que todavía no hay información oficial sobre el ticket promedio ni el volumen total de transacciones, los comerciantes coincidieron en que el flujo de ventas fue constante. Las "compras de último momento" fueron las grandes protagonistas, motorizadas en gran parte por promociones bancarias y descuentos en efectivo.

