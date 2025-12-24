Como es habitual cada 24 de diciembre, el corazón de la Ciudad de San Juan se transformó en un hormiguero de gente. Desde las primeras horas de la mañana y hasta el cierre del horario corrido, miles de sanjuaninos coparon las peatonales y calles aledañas para cumplir con los rituales de la Nochebuena.
En fotos: así lució el centro sanjuanino en la vibrante previa de Nochebuena
Los sanjuaninos colmaron las calles del microcentro para las compras de último momento. Si bien aún no hay cifras del ticket promedio, el movimiento comercial fue importante.