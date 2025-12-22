Pieza clave de la selección podría ser la nueva figura del Inter Miami de Messi

En las últimas semanas, Lo Celso tuvo una participación limitada en el equipo que dirige el chileno Manuel Pellegrino: acumuló apenas 83 minutos en los cuatro partidos más recientes tras sufrir una lesión muscular en el encuentro ante el Girona. Según el periódico local, esta situación llevó a la directiva del Betis a considerar su salida durante el mes de enero, una decisión que, de concretarse por una cifra superior a 5 millones de euros, permitiría al club cubrir la amortización pendiente de su traspaso desde el Tottenham y reduciría en más de cinco millones de euros anuales la carga salarial, indicó El Correo de Andalucía.

image

El volante, que se perdió el Mundial de Qatar 2022 por una lesión, pero que fue parte del proceso de lidera Lionel Scaloni casi desde que tomó las riendas del combinado nacional, ingresó a los 66 minutos del juego por el brasileño Antony.

La posible transferencia de Lo Celso al Inter Miami no solo representaría un movimiento estratégico para el Betis, sino que también permitiría al futbolista prepararse en Estados Unidos, sede del próximo Mundial 2026, junto a sus compatriotas y en un torneo que sigue subiendo el nivel de competencia como es la MLS. Esta operación se enmarca en la política del club sevillano de buscar un delantero centro, mientras que también se exploran salidas para jugadores como Chimy Ávila y Cédric Bakambu, quien actualmente disputa la Copa África con la República Democrática del Congo.

Es importante mencionar que Giovanni es parte del círculo íntimo de Messi en el equipo nacional junto al propio De Paul y Leandro Paredes.

Más allá del posible desembarco de Lo Celso, el conjunto de Javier Mascherano se mueve en el mercado antes del inicio de la pretemporada y está cerca de incorporar a Dayne St. Clair, arquero canadiense de 28 años, quien fue elegido Mejor Portero del Año 2025 en la MLS y se perfila como titular de su selección en el Mundial 2026, según informó The Athletic.