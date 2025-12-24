Un nuevo episodio de presunta crueldad animal generó conmoción e indignación en San Juan. Esta vez, el hecho ocurrió en la localidad de Casuarinas, en el departamento 25 de Mayo, donde fue hallado un caballo sin vida y con evidentes signos de mutilación.
Investigan la muerte de un caballo con signos de mutilación en 25 de Mayo
El animal fue encontrado muerto y con signos de extrema violencia en Casuarinas, departamento 25 de Mayo. Un proteccionista denunció el hecho y pidió colaboración vecinal para identificar a los responsables.