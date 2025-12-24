Investigan la muerte de un caballo con signos de mutilación en 25 de Mayo

Además, solicitó la colaboración de los vecinos de la zona, especialmente a quienes cuenten con cámaras de seguridad particulares o hayan observado movimientos sospechosos en las horas previas al hallazgo, con el fin de aportar datos que permitan avanzar en la causa.

El hecho volvió a poner en foco la problemática de la faena clandestina de equinos en la provincia, una práctica que ya fue denunciada en otras oportunidades y que genera creciente preocupación entre organizaciones proteccionistas y vecinos.

Desde el sector remarcaron la importancia de reforzar los controles, promover la tenencia responsable de animales y aplicar sanciones más severas ante casos de maltrato, con el objetivo de prevenir este tipo de delitos. Mientras se aguarda el avance de la investigación, el caso reavivó el reclamo social por justicia y por una mayor protección legal para los animales en San Juan.