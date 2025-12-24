"
San Juan 8 > Policiales > muerte

Investigan la muerte de un caballo con signos de mutilación en 25 de Mayo

El animal fue encontrado muerto y con signos de extrema violencia en Casuarinas, departamento 25 de Mayo. Un proteccionista denunció el hecho y pidió colaboración vecinal para identificar a los responsables.

Un nuevo episodio de presunta crueldad animal generó conmoción e indignación en San Juan. Esta vez, el hecho ocurrió en la localidad de Casuarinas, en el departamento 25 de Mayo, donde fue hallado un caballo sin vida y con evidentes signos de mutilación.

La denuncia pública fue realizada por el referente proteccionista Luciano Castro, quien difundió en redes sociales imágenes y videos del hallazgo. Según explicó, el animal habría muerto pocas horas antes de ser encontrado, y las lesiones que presentaba permitirían presumir un acto de extrema violencia e intencionalidad.

Ante la gravedad del caso, Castro confirmó que realizará la denuncia correspondiente ante la Policía, con el objetivo de que se inicie una investigación formal para determinar cómo ocurrió el hecho y quiénes serían los responsables.

Además, solicitó la colaboración de los vecinos de la zona, especialmente a quienes cuenten con cámaras de seguridad particulares o hayan observado movimientos sospechosos en las horas previas al hallazgo, con el fin de aportar datos que permitan avanzar en la causa.

El hecho volvió a poner en foco la problemática de la faena clandestina de equinos en la provincia, una práctica que ya fue denunciada en otras oportunidades y que genera creciente preocupación entre organizaciones proteccionistas y vecinos.

Desde el sector remarcaron la importancia de reforzar los controles, promover la tenencia responsable de animales y aplicar sanciones más severas ante casos de maltrato, con el objetivo de prevenir este tipo de delitos. Mientras se aguarda el avance de la investigación, el caso reavivó el reclamo social por justicia y por una mayor protección legal para los animales en San Juan.

