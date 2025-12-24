León XIV pidió "24 horas de paz en todo el mundo" en su primera Navidad

"Sinceramente, una de las cosas que me causa gran tristeza estos días es que Rusia aparentemente rechazó el pedido de una tregua navideña", sostuvo el papa en diálogo con periodistas. Y agregó: "Vuelvo a pedirlo".

Este martes, un ataque aéreo masivo ruso con más de 600 drones dejó al menos tres muertos y más de una decena de heridos, además de cortes de electricidad en varias provincias ucranianas, a pocas horas de la Navidad.

Por otra parte, León XIV se refirió a otro conflicto armado que sacude al mundo, el de Medio Oriente, donde se desarrolla la segunda fase de una tregua negociada por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. "Están intentando celebrar una fiesta en medio de una situación que sigue siendo muy precaria. Esperamos que el acuerdo por la paz siga adelante", dijo al respecto.

En la medianoche, el Máximo Pontífice liderará la misa de Nochebuena en la basílica de San Pedro, en el Vaticano, mientras que este jueves 25, al mediodía, pronunciará por primera vez la bendición “urbi et orbi”.