"
San Juan 8
San Juan 8 San Juan 8
San Juan 8
La Red SJ en vivo
Canal 8 en Vivo
San Juan 8 > Información General > LEÓN XIV

León XIV pidió "24 horas de paz en todo el mundo" en su primera Navidad

Pese al mensaje del papa, Rusia mantuvo sus ataques militares contra Ucrania.

El papa León XIV envió un mensaje centrado en un llamado a una tregua global de al menos 24 horas para el 25 de diciembre, en el marco de su primera Navidad al frente de la Iglesia Católica.

Robert Prevost, quien mayo de este año asumió como Sumo Pontífice tras la muerte de su antecesor, el argentino Jorge Bergoglio, reclamó a todas "las personas de buena voluntad que respetaran un día de paz en esta festividad cristiana, que coincide en fecha con otras celebraciones de otras religiones. "

"Ojalá nos escuchen y haya 24 horas, un día de paz en todo el mundo", expresó el papa. No obstante, el gobierno ruso de Vladimir Putin mantuvo la ofensiva en territorio ucraniano, en el marco de la invasión que puso en marcha hace casi cuatro años.

Te puede interesar...

"Sinceramente, una de las cosas que me causa gran tristeza estos días es que Rusia aparentemente rechazó el pedido de una tregua navideña", sostuvo el papa en diálogo con periodistas. Y agregó: "Vuelvo a pedirlo".

Este martes, un ataque aéreo masivo ruso con más de 600 drones dejó al menos tres muertos y más de una decena de heridos, además de cortes de electricidad en varias provincias ucranianas, a pocas horas de la Navidad.

Por otra parte, León XIV se refirió a otro conflicto armado que sacude al mundo, el de Medio Oriente, donde se desarrolla la segunda fase de una tregua negociada por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. "Están intentando celebrar una fiesta en medio de una situación que sigue siendo muy precaria. Esperamos que el acuerdo por la paz siga adelante", dijo al respecto.

En la medianoche, el Máximo Pontífice liderará la misa de Nochebuena en la basílica de San Pedro, en el Vaticano, mientras que este jueves 25, al mediodía, pronunciará por primera vez la bendición “urbi et orbi”.

Temas