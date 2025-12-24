La plaza, el refugio y una misma consigna: compartir la Nochebuena

Además de la comida, la propuesta incluye una organización integral del espacio con ambientación especial, preparación de alimentos y una posta de salud, donde profesionales realizarán controles básicos y curaciones en caso de ser necesario. También se prevén actividades socio-comunitarias, espacios para las infancias, espectáculos artísticos y una peluquería solidaria.

image

Durante las semanas previas se recibieron donaciones de ropa, calzado, mercadería y alimentos, además de aportes económicos destinados a cubrir gastos de logística, sonido, bebidas y organización general. En la jornada previa al evento, los voluntarios se reunieron para clasificar donaciones, armar regalos y ultimar detalles operativos.

La estimación de asistencia para esta edición supera las 120 personas, en función del trabajo territorial sostenido durante el año con personas en situación de calle. En la edición anterior, la participación había rondado las 100 personas.

Cena especial en un refugio estatal

En paralelo a la actividad en la plaza, la Nochebuena también se celebrará en el Centro Papa Francisco, un refugio destinado a personas en situación de calle que no cuentan con un lugar fijo donde pernoctar. Allí se compartirá una cena navideña entre los asistentes y el personal del área social provincial.

Se espera la participación de más de 40 personas, todas varones, que conforman la población asistida en ese espacio. Por tratarse de una fecha especial, se dispuso un menú diferenciado, que incluirá pollo relleno con ensalada rusa, ensalada de frutas, pan navideño y dulces tradicionales. Además, se proyectará una película alusiva a la fecha.

Como parte de la organización especial por las fiestas, el ingreso al centro se habilitará desde las 17 horas, una hora antes del horario habitual, para permitir que las personas puedan higienizarse, cambiarse de ropa y prepararse para la celebración. Finalizada la cena, el espacio quedará habilitado para el descanso nocturno. El mismo esquema se repetirá el 31 de diciembre, jornada para la cual también está prevista una actividad musical.