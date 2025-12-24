La plaza, el refugio y una misma consigna: compartir la Nochebuena
Este 24 de diciembre se realizará una jornada solidaria en el centro de la Capital para compartir la cena de Nochebuena con personas en situación de calle. También habrá una celebración especial en un refugio estatal.
La previa de la Nochebuena volverá a tener una fuerte impronta solidaria en la ciudad de San Juan. Este martes 24 de diciembre, se llevará adelante una cena comunitaria abierta destinada a personas y familias en situación de calle o en contextos de vulnerabilidad, con el objetivo de que nadie pase las fiestas en soledad.
La actividad se desarrollará en la Plaza Hipólito Yrigoyen, conocida popularmente como la Plaza de la Joroba, luego de que el municipio de la Capital otorgara la autorización oficial para el uso del espacio público. De esta manera, el encuentro se realizará tal como había sido programado originalmente, despejando la incertidumbre que se había generado en los días previos.
La convocatoria comenzará a las 16 horas, momento en el que los voluntarios iniciarán el armado del espacio, mesas y decoración. A partir de las 18 horas se dará inicio formal a la jornada, mientras que la cena comunitaria se desarrollará entre las 19 y las 22 horas.
Además de la comida, la propuesta incluye una organización integral del espacio con ambientación especial, preparación de alimentos y una posta de salud, donde profesionales realizarán controles básicos y curaciones en caso de ser necesario. También se prevén actividades socio-comunitarias, espacios para las infancias, espectáculos artísticos y una peluquería solidaria.
Durante las semanas previas se recibieron donaciones de ropa, calzado, mercadería y alimentos, además de aportes económicos destinados a cubrir gastos de logística, sonido, bebidas y organización general. En la jornada previa al evento, los voluntarios se reunieron para clasificar donaciones, armar regalos y ultimar detalles operativos.
La estimación de asistencia para esta edición supera las 120 personas, en función del trabajo territorial sostenido durante el año con personas en situación de calle. En la edición anterior, la participación había rondado las 100 personas.
Cena especial en un refugio estatal
En paralelo a la actividad en la plaza, la Nochebuena también se celebrará en el Centro Papa Francisco, un refugio destinado a personas en situación de calle que no cuentan con un lugar fijo donde pernoctar. Allí se compartirá una cena navideña entre los asistentes y el personal del área social provincial.
Se espera la participación de más de 40 personas, todas varones, que conforman la población asistida en ese espacio. Por tratarse de una fecha especial, se dispuso un menú diferenciado, que incluirá pollo relleno con ensalada rusa, ensalada de frutas, pan navideño y dulces tradicionales. Además, se proyectará una película alusiva a la fecha.
Como parte de la organización especial por las fiestas, el ingreso al centro se habilitará desde las 17 horas, una hora antes del horario habitual, para permitir que las personas puedan higienizarse, cambiarse de ropa y prepararse para la celebración. Finalizada la cena, el espacio quedará habilitado para el descanso nocturno. El mismo esquema se repetirá el 31 de diciembre, jornada para la cual también está prevista una actividad musical.