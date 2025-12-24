Un grave episodio ocurrió en la mañana de este miércoles en Chimbas y terminó con un motociclista hospitalizado luego de protagonizar un intento de robo, efectuar disparos al aire e impactar contra una camioneta cuando intentaba escapar.
Intento de robo, disparos al aire y choques: un motociclista terminó herido
Un hombre de 27 años efectuó disparos al aire tras un intento de robo en Chimbas y, al huir en moto, chocó contra una camioneta. Resultó herido y fue hospitalizado; el conductor del otro vehículo salió ileso.