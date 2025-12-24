"
Intento de robo, disparos al aire y choques: un motociclista terminó herido

Un hombre de 27 años efectuó disparos al aire tras un intento de robo en Chimbas y, al huir en moto, chocó contra una camioneta. Resultó herido y fue hospitalizado; el conductor del otro vehículo salió ileso.

Un grave episodio ocurrió en la mañana de este miércoles en Chimbas y terminó con un motociclista hospitalizado luego de protagonizar un intento de robo, efectuar disparos al aire e impactar contra una camioneta cuando intentaba escapar.

El hecho se registró en la intersección de calles Maradona y 25 de Mayo. Allí, Milton Paulo Sosa, de 27 años, que circulaba en una motocicleta Honda 150 cc, realizó disparos al aire tras intentar robar, según indicaron fuentes vinculadas a la investigación. Las detonaciones generaron temor entre vecinos y conductores que transitaban la zona.

Al advertir que habían llamado a la Policía y ante los reclamos por su accionar, Sosa intentó darse a la fuga por una calle interna para resguardarse, pero en esa maniobra terminó colisionando contra una camioneta Ford Territory, conducida por Gerardo Jofré, de 35 años, quien resultó ileso.

Tras el impacto, el motociclista quedó tendido en el pavimento e inconsciente. Fue asistido y trasladado al Hospital Rawson, donde diagnosticaron fractura de miembro inferior, escoriaciones y politraumatismos.

En el lugar trabajó personal de Comisaría 26ª y tomó intervención la UFI Delitos Especiales, bajo la órbita del fiscal Francisco Micheltorena, para avanzar con las medidas de rigor y determinar responsabilidades penales por los disparos y el intento de robo.

