Familia de Christian Petersen, en reserva mientras crecen rumores sobre su salud

Hans, el hijo mayor de Petersen, compartió una historia en redes sociales: una selfie sencilla, sin texto explicativo y acompañada por un emoji de planta y una canción de Kanye West. No hubo más palabras, pero no hicieron falta. El posteo fue interpretado por muchos como un mensaje íntimo, cargado de reflexión y esperanza en un momento sensible para la familia.

Las demostraciones de apoyo también se multiplicaron en mensajes privados, comentarios y cadenas de deseos de recuperación que circularon de manera espontánea en redes sociales.

Qué se sabe hasta ahora de su cuadro

Petersen fue internado luego de una descompensación durante la excursión de montaña. Desde entonces, permaneció bajo cuidados intensivos y atravesó un cuadro delicado que incluyó complicaciones cardíacas y afectación multiorgánica. En distintos momentos necesitó asistencia respiratoria y medicación específica.

Aun así, en los últimos días trascendieron señales consideradas alentadoras dentro de la gravedad: se mantuvo más reactivo y con momentos de lucidez emocional, algo que fue recibido con prudente optimismo por parte de su entorno.

Hermetismo familiar y versiones cruzadas

Mientras la atención médica sigue su curso, el entorno más cercano eligió el silencio como forma de proteger la intimidad del chef. Esa postura, lejos de apagar rumores, en algunos casos los potenció. También circularon interpretaciones, trascendidos y versiones vinculadas a estudios médicos y al momento previo a la descompensación.

Frente a ese escenario, distintas instituciones involucradas en la excursión y en la atención brindada emitieron comunicados para ordenar la información y despejar confusiones. En ellos se buscó remarcar cuáles fueron los hechos confirmados y cuáles correspondían a comentarios no verificados.

Más allá de los detalles técnicos, lo que prevalece en este momento es un dato central: Petersen sigue en observación, el cuadro es delicado y los profesionales continúan trabajando en su recuperación.

‍‍La presencia ininterrumpida de su esposa

Su esposa, Sofía Zelaschi, se mantuvo a su lado desde el primer momento. Evitó hablar públicamente y priorizó el acompañamiento en silencio, lejos de la exposición mediática. En los últimos días se la vio ingresar y salir del hospital, con gesto serio y comprensible preocupación, reflejo del momento que atraviesa la familia.