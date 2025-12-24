Familia de Christian Petersen, en reserva mientras crecen rumores sobre su salud
El chef permanece internado en San Martín de los Andes tras una descompensación en el Lanín. Su entorno elige el hermetismo mientras crecen los gestos de apoyo y preocupación.
El nombre de Christian Petersen volvió a ocupar un lugar central en la escena pública por un motivo muy distinto al que acostumbraba. El reconocido chef permanece internado en el Hospital Dr. Ramón Carrillo de San Martín de los Andes luego de sufrir una descompensación durante una excursión al volcán Lanín, y desde entonces el clima que rodea a su entorno es de cautela, expectativa y absoluta reserva.
No hay partes médicos diarios ni declaraciones públicas extensas. La familia optó por un perfil bajo, decisión que reforzó el hermetismo alrededor de su evolución clínica. El escenario es simple y contundente: prioridad absoluta a la salud, pocos voceros y un círculo íntimo enfocado únicamente en acompañarlo.
En medio del silencio, apareció una señal que generó repercusión.
Hans, el hijo mayor de Petersen, compartió una historia en redes sociales: una selfie sencilla, sin texto explicativo y acompañada por un emoji de planta y una canción de Kanye West. No hubo más palabras, pero no hicieron falta. El posteo fue interpretado por muchos como un mensaje íntimo, cargado de reflexión y esperanza en un momento sensible para la familia.
Las demostraciones de apoyo también se multiplicaron en mensajes privados, comentarios y cadenas de deseos de recuperación que circularon de manera espontánea en redes sociales.
Qué se sabe hasta ahora de su cuadro
Petersen fue internado luego de una descompensación durante la excursión de montaña. Desde entonces, permaneció bajo cuidados intensivos y atravesó un cuadro delicado que incluyó complicaciones cardíacas y afectación multiorgánica. En distintos momentos necesitó asistencia respiratoria y medicación específica.
Aun así, en los últimos días trascendieron señales consideradas alentadoras dentro de la gravedad: se mantuvo más reactivo y con momentos de lucidez emocional, algo que fue recibido con prudente optimismo por parte de su entorno.
Hermetismo familiar y versiones cruzadas
Mientras la atención médica sigue su curso, el entorno más cercano eligió el silencio como forma de proteger la intimidad del chef. Esa postura, lejos de apagar rumores, en algunos casos los potenció. También circularon interpretaciones, trascendidos y versiones vinculadas a estudios médicos y al momento previo a la descompensación.
Frente a ese escenario, distintas instituciones involucradas en la excursión y en la atención brindada emitieron comunicados para ordenar la información y despejar confusiones. En ellos se buscó remarcar cuáles fueron los hechos confirmados y cuáles correspondían a comentarios no verificados.
Más allá de los detalles técnicos, lo que prevalece en este momento es un dato central: Petersen sigue en observación, el cuadro es delicado y los profesionales continúan trabajando en su recuperación.
La presencia ininterrumpida de su esposa
Su esposa, Sofía Zelaschi, se mantuvo a su lado desde el primer momento. Evitó hablar públicamente y priorizó el acompañamiento en silencio, lejos de la exposición mediática. En los últimos días se la vio ingresar y salir del hospital, con gesto serio y comprensible preocupación, reflejo del momento que atraviesa la familia.