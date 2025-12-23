Atlético Alianza se coronó campeón en damas y varones en handball

El plantel masculino estuvo conformado por Gonzalo Andrada, Horacio Rodríguez, Ezequiel Fernández, Ezequiel García, Roberto Rodríguez, Mario Roux, Fabio Montaño, Martín García, Miguel Castro, Josué Marín, Germán Correa, José Castilla, Cristian Castilla, Lucas Amado, Franco Bustos, Gabriel Barón, Mario Césped, Víctor Rodríguez, Javier Castro y Gastón Olmos. Dirigidos por la responsable Sonia Lucero, el equipo se caracteriza no solo por su desempeño en la cancha, sino también por la sólida amistad que los une desde hace 15 años.

En la rama femenina, las jugadoras de Alianza superaron en semifinales a Centro Impulso de Caucete y en la final derrotaron a Chimbas Hándbol con un marcador de 22 a 13. Además, el equipo femenino recibió reconocimientos individuales como la goleadora del torneo, la mejor arquera y el premio al juego limpio o fair play.