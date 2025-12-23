El club Atlético de la Juventud Alianza consolidó su hegemonía en el handball de San Juan tras consagrarse campeón en ambas ramas durante el último fin de semana. En la competencia masculina, Alianza B obtuvo su tercer título consecutivo en la Liga Social de Hándball, organizada con la participación de ocho equipos. En semifinales, se impuso ante Senior Hándbol y en la final venció a Sportivo 25 de Mayo por 26 a 22.
Atlético Alianza se coronó campeón en damas y varones en handball
Atlético de la Juventud Alianza reafirmó su dominio en el handball sanjuanino al consagrarse campeón tanto en la rama masculina como femenina. El equipo masculino logró su tercer título consecutivo, mientras que las damas triunfaron ante Chimbas Hándbol.