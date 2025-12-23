"
Atlético Alianza se coronó campeón en damas y varones en handball

Atlético de la Juventud Alianza reafirmó su dominio en el handball sanjuanino al consagrarse campeón tanto en la rama masculina como femenina. El equipo masculino logró su tercer título consecutivo, mientras que las damas triunfaron ante Chimbas Hándbol.

El club Atlético de la Juventud Alianza consolidó su hegemonía en el handball de San Juan tras consagrarse campeón en ambas ramas durante el último fin de semana. En la competencia masculina, Alianza B obtuvo su tercer título consecutivo en la Liga Social de Hándball, organizada con la participación de ocho equipos. En semifinales, se impuso ante Senior Hándbol y en la final venció a Sportivo 25 de Mayo por 26 a 22.

El plantel masculino estuvo conformado por Gonzalo Andrada, Horacio Rodríguez, Ezequiel Fernández, Ezequiel García, Roberto Rodríguez, Mario Roux, Fabio Montaño, Martín García, Miguel Castro, Josué Marín, Germán Correa, José Castilla, Cristian Castilla, Lucas Amado, Franco Bustos, Gabriel Barón, Mario Césped, Víctor Rodríguez, Javier Castro y Gastón Olmos. Dirigidos por la responsable Sonia Lucero, el equipo se caracteriza no solo por su desempeño en la cancha, sino también por la sólida amistad que los une desde hace 15 años.

En la rama femenina, las jugadoras de Alianza superaron en semifinales a Centro Impulso de Caucete y en la final derrotaron a Chimbas Hándbol con un marcador de 22 a 13. Además, el equipo femenino recibió reconocimientos individuales como la goleadora del torneo, la mejor arquera y el premio al juego limpio o fair play.

El plantel femenino estuvo integrado por Julieta Castro, Janet Gentili, Sol Masud, María Rosa Merchán, María Victoria Ferrer, Yanina Peñafort, Ana Pereira, Cecilia Villafañe, Yohana Vera, Dayana Chirino, Natalia Bustos, Dulce Torrejón, Paola Heredia, Cecilia Santiago, Martina Muñoz, Larisa Salinas, Maira Rivero, Lourdes Soria, Antonella Jorquera y Lourdes Ponce. El cuerpo técnico estuvo liderado por la entrenadora Verónica Calvo, con la asistencia de María Azul Ares y la médica Erica Tivani.

